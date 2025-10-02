Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

La jefa de Gobierno, , adelantó que la próxima semana entrarán en vigor los cambios al para regular el transporte de materiales peligrosos en la Ciudad de México, mismos que presentó esta semana.

Brugada Molina advirtió que hay “un clamor” entre la población para que se pongan medidas ante este tipo de vehículos, por lo que aseveró que aunque esta medidas no se hacen en acuerdo con las empresas, se pone en el centro la .

Lee también:

“Las medidas serán publicadas la próxima semana, y sí, la consejera es la encargada de justamente encontrarnos con las empresas y tener una reunión, y yo estoy segura que ellos van a apoyar esta situación porque la ciudad no puede continuar como hasta ahora”, dijo.

Consideró que las medidas que anunció no impedirán de alguna forma el abasto de gas en domicilios, aunque señaló que estarán en comunicación permanente para evaluar el impacto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses