La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que la próxima semana entrarán en vigor los cambios al Reglamento de Tránsito para regular el transporte de materiales peligrosos en la Ciudad de México, mismos que presentó esta semana.

Brugada Molina advirtió que hay “un clamor” entre la población para que se pongan medidas ante este tipo de vehículos, por lo que aseveró que aunque esta medidas no se hacen en acuerdo con las empresas, se pone en el centro la seguridad de la ciudad.

“Las medidas serán publicadas la próxima semana, y sí, la consejera es la encargada de justamente encontrarnos con las empresas y tener una reunión, y yo estoy segura que ellos van a apoyar esta situación porque la ciudad no puede continuar como hasta ahora”, dijo.

Consideró que las medidas que anunció no impedirán de alguna forma el abasto de gas en domicilios, aunque señaló que estarán en comunicación permanente para evaluar el impacto.

