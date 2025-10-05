Más Información

🔴En Vivo: Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot

Familia de Carlos Pérez Osorio difunde mensaje del mexicano detenido en Israel; cuestionan circunstancias del escrito

Ministro Arístides Guerrero utiliza IA como herramienta complementaria en la Corte; pide usarla responsablemente

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

Sacramento, California. El presidente está enviando 300 efectivos de la Guardia Nacional de California a Oregón después de que una jueza le prohibió desplegar la guardia de ese estado en , informó el gobernador de California, Gavin Newsom.

Newsom prometió el domingo luchar contra la medida en los tribunales.

No hubo un anuncio oficial desde Washington de que la de California estaba siendo convocada y enviada a Oregón, al igual que fue el caso cuando el gobernador de Illinois hizo un anuncio similar el sábado sobre las tropas en su estado siendo activadas.

Newsom, un demócrata, afirmó en un comunicado que el personal de estaba en camino el domingo y calificó el despliegue como "un abuso asombroso de la ley y el poder".

"El comandante en jefe está utilizando al ejército como un arma política contra los ciudadanos estadounidenses", expresó Newsom en el comunicado. "Llevaremos esta lucha a los , pero el público no puede permanecer en silencio ante una conducta tan imprudente y autoritaria por parte del presidente de los ".

Una jueza federal designada por Trump en Oregón le prohibió temporalmente el sábado al gobierno desplegar la Guardia Nacional de Oregón en Portland para proteger la propiedad federal en medio de protestas después de que Trump llamara a la ciudad "devastada por la ". Tanto funcionarios de Oregon como residentes de Portland dijeron que esa descripción era ridícula.

La jueza federal Karin Immergut, quien fue designada por Trump durante su primer mandato, emitió la orden mientras se esperan más argumentos en la demanda. Agregó que las protestas relativamente pequeñas de la ciudad no justifican el uso de fuerzas federalizadas, y que tal uso podría atentar contra la soberanía estatal de Oregon.

El edificio del en Portland ha sido recientemente el sitio de protestas nocturnas.

Trump ha caracterizado tanto a Portland como a como ciudades plagadas de crimen y disturbios, llamando a la primera una "" y sugiriendo que se necesitaba una fuerza apocalíptica para sofocar los problemas en la segunda. Desde el inicio de su segundo mandato, ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades.

Trump autorizó el de 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a los oficiales y activos federales en Chicago el sábado.

