Los Ángeles.- El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presionó este sábado su campaña de despliegue de tropas en ciudades lideradas por demócratas como , a las que planea enviar al menos 500 soldados en total.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo este sábado que recibió un ultimátum de la Casa Blanca sobre el despliegue de tropas, que amenazó con federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois.

"Esta mañana, el Departamento de Guerra de la administración Trump me dio un ultimátum: convoquen a sus tropas o lo haremos nosotros", explicó el gobernador demócrata.

Pritzker calificó de “absolutamente indignante y antiestadounidense” exigirle a un gobernador que envíe tropas militares contra su voluntad dentro de sus propias fronteras.

La tensión por las redadas migratorias desplegadas en Chicago y sus alrededores ha aumentado en las últimas semanas con protestas airadas que han sido en su mayoría repelidas por los agentes con gases y arrestos de ciudadanos estadounidenses.

Un manifestante es detenido por agentes federales mientras el gas lacrimógeno llena el aire durante una protesta frente a un centro de tramitación de inmigración el 19 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois. Los manifestantes protestaban por el reciente aumento de la actividad del ICE en el área de Chicago, como parte de la campaña de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados en la zona, denominada Operación Midway Blitz. Foto: SCOTT OLSON / AFP
Un manifestante es detenido por agentes federales mientras el gas lacrimógeno llena el aire durante una protesta frente a un centro de tramitación de inmigración el 19 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois. Los manifestantes protestaban por el reciente aumento de la actividad del ICE en el área de Chicago, como parte de la campaña de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados en la zona, denominada Operación Midway Blitz. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Agentes federales, blanco de ataques “violentos”: Noem

Este sábado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un mensaje en su cuenta de X que los agentes federales están siendo blanco de “violentos” ataques.

Una ciudadana estadounidense fue baleada hoy en Chicago por agentes migratorios, después que supuestamente les apuntara con un arma.

La situación no es menos tensa en la costa en Portland (Oregon), donde manifestantes llevan varios días alzando sus voces frente a las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La Casa Blanca está a la espera de la decisión de un juez federal, que escuchó argumentos este viernes, si permite el despliegue de al menos 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregon en Portland.

El sábado pasado Trump anunció su decisión de desplegar las tropas y su autorización del uso de la "fuerza total" en Portland, una ciudad que aseguró estaba “devastada por la guerra” y bajo el asedio de Antifa.

Trump también ha ordenado despliegues en Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

Un juez federal en California determinó que el despliegue de soldados en Los Ángeles, el primero ordenado por el mandatario republicano para reprimir las protestas migratorias, fue ilegal.

