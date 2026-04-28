El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, cuenta con 60% de aprobación entre las y los mexiquenses, mientras que 27% la desaprueba, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL.

En cuanto a conocimiento, 88% menciona que conoce a la gobernadora. Entre quienes la identifican, 49% tiene una opinión buena o muy buena, 21% regular y 24% mala o muy mala.

Respecto a la identificación partidista en el Estado de México, 42% se identifica con Morena, seguido por el PRI con 11% y el PAN con 10%. Movimiento Ciudadano registra 4%, mientras que el Partido del Trabajo y el PVEM alcanzan 2% cada uno. Destaca que 24% se considera apartidista.

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Para esta encuesta se llevaron a cabo mil 208 entrevistas cara a cara en vivienda a hombres y mujeres de 18 años o más en el Estado de México, del 17 al 20 de abril de 2026.

Los resultados tienen un margen de error de aproximadamente +/-2.8%, con un nivel de confianza de 95%.

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