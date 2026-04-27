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La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) entrego a los habitantes de municipios mexiquense el cárcamo "Vicente Villada" que fue totalmente rehabilitado electromecánicamente para evitar inundaciones y proteger la salud de unas 25 mil familias y sus pertenencias.
Con esta obra se reduce el riesgo de inundación y fortalece el sistema de drenaje en la zona oriente del Estado de México, aseguró y expresó que la obra representó una inversión de aproximadamente 30 millones de pesos y eleva la capacidad de operación del sistema a 7 metros cúbicos por segundo.
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Directivos de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) explicaron que los trabajos comprendieron el mantenimiento a equipos electromecánicos, la construcción de la descarga del cárcamo, la instalación de cinco bombas verticales y un equipo sumergible de alta capacidad, la rehabilitación del cuarto de motores y polipastos, así como el desazolve y limpieza en puntos críticos del colector Villada.
El cárcamo “Vicente Villada” opera como uno de los principales puntos de desalojo pluvial del municipio. Su rehabilitación mejora el flujo hidráulico en una de las zonas con mayor historial de afectaciones por lluvias y encharcamientos.
Durante el evento, la gobernadora Gómez Álvarez especificó que este tipo de infraestructura, aunque no es visible para la población, incide directamente en la vida cotidiana. Destacó la coordinación entre el gobierno del Estado de México, los gobiernos municipales y el gobierno federal como factor para la atención de servicios básico.
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