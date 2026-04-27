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Derivado de la ola de calor que afecta gran parte del país, en Hidalgo se prevén temperaturas entre 40 y 45 grados para la zona norte, lo que impactará principalmente al municipio de Huejutla, donde se estiman 40 grados centígrados. Además, se esperan rachas de viento y lluvias de hasta 25 mm.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, en la entidad se registrarán temperaturas máximas que podrían variar entre 40 y 45 °C, donde Huejutla que ya reporta 37 °C y es el municipio con mayor impacto térmico.
Asimismo, se prevé que en demarcaciones de la Sierra se alcancen 38 °C, mientras que en el Valle del Mezquital se registrarán alrededor de 32 °C, por lo que municipios como Ixmiquilpan mantienen una temperatura cercana a los 33 °C.
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De igual manera, en Pachuca y Tizayuca se estiman temperaturas de alrededor de 30 °C; en la región Tepehua, 35 °C; mientras que en Tulancingo se esperan 28 °C y en la zona poniente entre 31 y 32 °C.
En esta ola de calor, las presas no registran afectaciones y se mantienen en niveles elevados, con un almacenamiento global de 91.6% en los embalses ubicados en la región del Valle de México.
En este sentido, la presa Taxhimay reporta 99.9%, la Requena 99.6% y la Endhó 97.3%, mientras que la Rojo Gómez se ubica en 70.2% y la Vicente Aguirre en 39.4%. Para la región del Golfo de México, la presa La Esperanza se encuentra al 100% y Zimapán al 82.9%.
Bajo estas condiciones climáticas también se prevén chubascos de 5 a 25 mm y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones, especialmente en la región norte, donde el calor será más intenso en los próximos días.
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