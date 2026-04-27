Teotihuacán, Méx.— La zona arqueológica de Teotihuacán implementó este domingo un nuevo dispositivo de seguridad con la instalación de cinco arcos detectores de metales, uno en cada acceso, luego del tiroteo ocurrido el lunes 20 de abril en la Pirámide de la Luna, donde un hombre armado provocó la muerte de una turista canadiense, dejó varios heridos y se suicidó.

Los arcos, de 70 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto, están equipados con sensores laterales y un cronometraje digital en la parte superior.

Al activarse, los vigilantes, custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y elementos de la Policía Auxiliar realizan una segunda revisión con detectores manuales (paletas).

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Los arcos están equipados con sensores laterales y un cronometraje digital en la parte superior. Foto: Emilio Fernández / EL UNIVERSAL

En las franjas blancas de los costados se indica la altura aproximada donde se detectó el metal.

El protocolo de ingreso ahora incluye la revisión de mochilas, bolsas y bultos por parte de la Guardia Nacional, la colocación de pertenencias en una mesa y el paso por los arcos.

Los vehículos también son inspeccionados para evitar el ingreso de objetos punzocortantes u otros elementos peligrosos.

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Turistas consultados este domingo se mostraron, en general, tranquilos y confiados con las nuevas medidas, a las que calificaron como “normales” o “necesarias”, aunque algunos pidieron que sean más rigurosas.

Jonathan, originario de Zacatecas, visitó el sitio con su hermano y su papá. “Lo cotidiano, como cuando uno va a cualquier lugar. Yo me siento seguro, es lo que ve uno día a día. Ya teníamos programada la visita desde antes, sí o sí íbamos a venir, pero no sabíamos cómo iba a ser después de lo del 20”, comentó.

Miguel, quien llegó en bicicleta desde Zumpango, relató que incluso revisaron sus herramientas: “Pese a que traemos herramienta, aún así la checaron toda y estuvo muy bien. Nos sentimos seguros por la seguridad que hay afuera. Es lamentable lo que pasó, pero se siente un ambiente seguro”.

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Johan Rodríguez, de la Ciudad de México, acudió con su tía y prima de Atizapán de Zaragoza. “Sabemos que México es peligroso, pero por otros motivos… es la primera vez que escucho algo parecido”. Él y su familia consideran el incidente como un “hecho aislado” y no sintieron miedo durante su estancia.

Eduardo, un turista de Argentina, opinó que estas medidas “deberían haber estado hace mucho tiempo”, porque “la sociedad está muy contaminada y no se sabe lo que puede pasar”. “Lógicamente me siento más seguro”, contó, y consideró que los guardias deben estar capacitados para detectar intentos de ocultar objetos.

José Luis, de la Ciudad de México, valoró positivamente la instalación de los arcos, pero pidió más tecnología: “Deben implementar algo más funcional, ya sea una banda o algo que sirva más para la revisión… debe ser más rigurosa”.

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Eliuth Mendoza, de Texcoco, señaló: “Con el arco detector mejora un poco la seguridad y ya con lo que pasó el lunes es aceptable. Lamentablemente, tenemos que esperar a que pase algo grave para tomar las medidas que, se supone, deberíamos tomar desde antes”.

Juan Jesús, de Guadalajara, consideró que la medida “estuvo bien, por lo último que ha estado pasando. Me siento más seguro con los detectores y pienso que sí va a funcionar. Esperemos que no vuelva a pasar lo del lunes”.

El domingo la temperatura de casi 30 grados no ahuyentó a los turistas; al contrario, los atrajo al Valle de Teotihuacán.

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