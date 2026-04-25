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Pareja de EU se vuelve héroe en ataque en Teotihuacán; auxiliaron a heridos en medio del caos: “fue muy surreal”
Nuevas imágenes han señalado a una pareja estadounidense como "heroica" tras el atentado del pasado lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en la que se perpetró un tiroteo a manos del sujeto identificado como Julio César Jasso, de 27 años de edad.
El ataque armado, que dejó a dos muertos (entre ellos el atacante y una turista canadiense) y 13 heridos, ocurrió sobre la Pirámide de la Luna cuando Jasso abrió fuego contra un grupo de visitantes, desatando el pánico entre los asistentes en las inmediaciones.
De acuerdo con las declaraciones e investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el responsable actuó solo en el atentado y se ha apuntado a un patrón conocido como “copycat”, el cual indica la tendencia a imitar un crimen que se cometió anteriormente.
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Pareja estadounidense se vuelve héroe tras ataque en Teotihuacán
A través de redes sociales, el cuerpo de bomberos de Houston, Texas, en Estados Unidos, ha difundido nuevas imágenes, dando a conocer que unos de los llamados "héroes" del ataque fueron Andy Roseborrough, capitán de la asociación de bomberos en la ciudad texana, y su esposa, la Dra. Jyothi Lagisetty (quien trabaja en una sala de urgencias).
En la publicación se explica que Roseborrough y Lagisetty se encontraban realizando una visita a la zona arqueológica cuando sucedió el siniestro y que tras intentar ponerse a salvo, escucharon llamados de ayuda.
La pareja corrió para brindar primeros auxilios y socorrieron a un niño de 6 años que presentaba múltiples heridas de bala. Mientras Roseborrough y Lagisetty trabajaban en mitigar el sangrado del menor, otros testigos les acercaron a una mujer que también había sido herida con el arma.
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Ambos auxiliares trataron a las víctimas hasta que cuerpos de ayuda locales llegaron a la zona para transportarlos y brindar atención especializada.
En entrevista para Imagen Televisión, Andy Roseborrough declaró que su esposa y él se encontraban en la zona arqueológica luego de tomar un globo aerostático para ver las pirámides y que el suceso los tomó totalmente por sorpresa, pero lograron ponerse a salvo a tiempo. El bombero confesó que ese par de minutos se sintieron como horas y fue una experiencia "muy surreal, no se sintió real".
El cuerpo de bomberos de Houston y usuarios en redes sociales han aplaudido la respuesta de la pareja estadounidense, destacando que "el servicio no para cuando termina el turno de trabajo".
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Algunos de los mensajes que internautas le han dejado a la pareja en la publicación son:
- "Desde México reconocemos su valentía y humanismo. Muchas gracias".
- "Algunos héroes no usan capa, solo están de vacaciones en el lugar y momento adecuado. ¡Gracias, capitán Roseborrough!".
- "Como mexicano agradezco enormemente su ayuda, fuerte abrazo y bendiciones".
- "Gringos así son bienvenidos en cualquier parte del mismo, ante todo somos humanos".
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