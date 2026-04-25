Pareja de EU se vuelve héroe en ataque en Teotihuacán; auxiliaron a heridos en medio del caos: “fue muy surreal”

Nuevas imágenes han señalado a una pareja estadounidense como "heroica" tras el atentado del pasado lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en la que se perpetró un tiroteo a manos del sujeto identificado como Julio César Jasso, de 27 años de edad.

El ataque armado, que dejó a dos muertos (entre ellos el atacante y una turista canadiense) y 13 heridos, ocurrió sobre la Pirámide de la Luna cuando Jasso abrió fuego contra un grupo de visitantes, desatando el pánico entre los asistentes en las inmediaciones.

De acuerdo con las declaraciones e investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el responsable actuó solo en el atentado y se ha apuntado a un patrón conocido como “copycat”, el cual indica la tendencia a imitar un crimen que se cometió anteriormente.

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Los forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que, según las autoridades, un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: AP/Eduardo Verdugo

Pareja estadounidense se vuelve héroe tras ataque en Teotihuacán

A través de redes sociales, el cuerpo de bomberos de Houston, Texas, en Estados Unidos, ha difundido nuevas imágenes, dando a conocer que unos de los llamados "héroes" del ataque fueron Andy Roseborrough, capitán de la asociación de bomberos en la ciudad texana, y su esposa, la Dra. Jyothi Lagisetty (quien trabaja en una sala de urgencias).

En la publicación se explica que Roseborrough y Lagisetty se encontraban realizando una visita a la zona arqueológica cuando sucedió el siniestro y que tras intentar ponerse a salvo, escucharon llamados de ayuda.

Foto: X Houston Firefighters

La pareja corrió para brindar primeros auxilios y socorrieron a un niño de 6 años que presentaba múltiples heridas de bala. Mientras Roseborrough y Lagisetty trabajaban en mitigar el sangrado del menor, otros testigos les acercaron a una mujer que también había sido herida con el arma.

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Imágenes de la pareja brindado auxilio a heridos. Foto: X Houston Firefighters

Ambos auxiliares trataron a las víctimas hasta que cuerpos de ayuda locales llegaron a la zona para transportarlos y brindar atención especializada.

En entrevista para Imagen Televisión, Andy Roseborrough declaró que su esposa y él se encontraban en la zona arqueológica luego de tomar un globo aerostático para ver las pirámides y que el suceso los tomó totalmente por sorpresa, pero lograron ponerse a salvo a tiempo. El bombero confesó que ese par de minutos se sintieron como horas y fue una experiencia "muy surreal, no se sintió real".

El cuerpo de bomberos de Houston y usuarios en redes sociales han aplaudido la respuesta de la pareja estadounidense, destacando que "el servicio no para cuando termina el turno de trabajo".

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Houston firefighters and their families know what it means to answer the call, no matter where they are.@HoustonFire Captain Andy Roseborrough and his wife, Dr. Jyothi Lagisetty, were visiting the Teotihuacan pyramids in Mexico when gunfire erupted near the Temple of the Moon.… pic.twitter.com/aiN5h4ngrC — Houston Firefighters (@FirefightersHOU) April 24, 2026

Algunos de los mensajes que internautas le han dejado a la pareja en la publicación son:

"Desde México reconocemos su valentía y humanismo. Muchas gracias".

"Algunos héroes no usan capa, solo están de vacaciones en el lugar y momento adecuado. ¡Gracias, capitán Roseborrough!".

"Como mexicano agradezco enormemente su ayuda, fuerte abrazo y bendiciones".

"Gringos así son bienvenidos en cualquier parte del mismo, ante todo somos humanos".

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