¿Quién es Bubbles?; conoce la historia del chimpancé de Michael Jackson

Tras su reciente estreno en cines a nivel mundial, "Michael", la película de drama musical que expone las dos primeras décadas de carrera de Michael Jackson, se ha convertido en el centro de conversación en el mundo de los espectáculos.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua y escrita por John Logan, este largometraje es el debut cinematográfico de Jafaar Jackson, sobrino del cantante, con quien cobra vida el personaje de la emblemática estrella.

La cinta biográfica pone el foco en algunas de las excentricidades del estilo de vida del Rey del Pop, entre ellas, la afición que tenía por rodearse de animales exóticos como si fueran mascotas domésticas.

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Jaafar Jackson, sobrino del cantante, asume el rol del protagonista en esta cinta, la ucal es su debut en el cine. FOTO: Glen Wilson/Lionsgate vía AP.

En este sentido, por supuesto que no puede faltar "Bubbles", un chimpancé que nació en un laboratorio de Texas y que Michael Jackson adoptó a principios de los 80. Este mono se convirtió en la mascota más mediática del artista y ganó mucha popularidad entre los fans de Jackson.

Michael Jackson con Bubbles. Foto: Matthew Rolston

¿Quién es Bubbles?

Bubbles es el chimpancé que compartió sus primeros años de vida con el legendario Rey del Pop. Nació en un laboratorio de Texas en 1983 y fue adquirido por el cantante cuando seguía siendo una cría.

Su vida cambió de la de un animal en la ciencia a la de una estrella internacional, pues no solo vivía con el cantante en su rancho Neverland, sino que también lo acompañaba a entrevistas, apariciones públicas, grabaciones y hasta giras mundiales. Asimismo, apareció en videos musicales y películas.

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Michael Jackson con Bubbles. Foto: Instagram

La cercanía del primate con el músico reforzaba la imagen excéntrica de Jackson, y era el centro de atención en el medio, pues alimentaba la fascinación del público por su estilo de vida. Bubbles también se caracterizaba por vestir ropa similar a la del cantante y durante su época como acompañante de Jackson fue el motivo de muchas críticas por parte de otros artistas (como Freddy Mercury), como de la sociedad y de los medios.

Con el paso del tiempo a Bubbles se le comenzó a dificultar la convivencia entre los humanos, mostraba conductas propias de un primate y difíciles de controlar, por lo que fue retirado del ambiente doméstico y del mundo de los espectáculos.

En el documental "Living with Michael Jackson" de 2003, el cantante confesó que Bubbles se había vuelto agresivo, por lo que fue trasladado a un santuario de animales.

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Michael Jackson con Bubbles. Foto: Matthew Rolston

¿Dónde está Bubbles hoy?

Actualmente, Bubbles se encuentra en el Center for Great Apes, en Florida, Estados Unidos, el cual ha sido su hogar desde 2005. Bubbles es uno de los veteranos del centro, pues tiene 43 años y pesa casi 84 kilos.

De acuerdo con la página oficial del santuario, es el respetado líder de su grupo de chimpancés, al que pertenecen sus mejores amigos, y es tímido y reservado, pero también muy juguetón. Es conocido por bromear amablemente con los visitantes, salpicándoles con agua o echándoles arena, solo por diversión y le gusta mucho pintar.

El santuario, donde ha vivido por más de 20 años cuenta que "pesar de que es muy fotogénico, a Bubbles le cuesta que le tomen fotos porque no le gusta la cámara. A menudo se da la vuelta cuando ve una cámara".

Fotos reciente de Bubbles en el santuario para primates en el que ha vivido desde 2005. Foto: Center for Great Apes

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