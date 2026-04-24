Juan, mexicano que participa en reto de MrBeast, lanza su cuenta de TikTok; así ha sido su participación

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Un nuevo reto de supervivencia de acaparó los reflectores, cuando el creador de contenido entró a un supermercado y le propuso a los clientes que se encontraban en el lugar, quedarse para averiguar cuánto tiempo podrían permanecer ahí. Al aceptar su participación, la última persona en salir se llevaría el premio de 1 millón de dólares.

A pesar de que la cantidad inicial del premio eran 250 mil dólares, un mexicano rápidamente se perfiló como el favorito de la competencia al demostrar una gran habilidad de supervivencia.

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El nuevo reto de supervivencia de MrBeast ha desatado furor en redes por la participación de Juan, un padre de familia mexicano. Foto: Instagram @mrbeast y YouTube
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Concursante mexicano en reto de MrBeast abre cuenta de TikTok

Tras el éxito de su participación en el reto, la perseverancia de Juan y el apoyo de su familia se volvieron tendencia en la red y ante el gran impacto que ha tenido su historia, junto con el respaldo de la comunidad latina, la familia de Juan abrió una cuenta de TikTok.

Al principio de la competencia, Juan estaba acompañado por su hijo Ángel, sin embargo, el joven salió a los pocos días para regresar a la escuela. No obstante, el apoyo hacia su padre continúa fuera del supermercado.

En la cuenta oficial de Juan, Ángel agradeció el apoyo a su padre que ahora es finalista del reto, además compartió las visitas que su familia ha hecho al supermercado.

Leer también:

@juan.g252

Muchas gracias por todo el apoyo que han brindando para Don Juan. Este es la Umica Cuenta de TikTok Offical #mrbeast #juan #mrbeastjuan #teamjuan

♬ original sound - juan.g252

La actitud del competidor continúa generando impacto en redes sociales, mientras el público continúa a la espera del épico desenlace de la competencia viral que hasta el momento ha generado más 87 millones de reproducciones en YouTube.

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dcs

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