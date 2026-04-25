Toy Story llega a Crocs; ¿cuándo sale la colección y cuál será su precio?; esto se sabe

Este 2026 Woody, Buzz, Jessie, Tiro al blanco y los marcianitos de Toy Story no solo regresan a la pantalla grande, también pueden convertirse en parte de tu calzado, ya que Pixar y Crocs anunciaron el lanzamiento de una nueva colección inspirada en el clásico de Disney.

Esta colaboración pretende celebrar el estreno de Toy Story 5 (que será el próximo 18 de junio) y trae el clásico estilo del zapato tradicional neerlandés al universo de una de las franquicias más exitosas de Disney Pixar.

El nuevo lanzamiento girará el foco a Jessie, con unos Classic Clogs estilo botas vaqueras; y a los marcianitos de Pizza Planet, con un zueco tradicional alusivo a estos personajes.

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Botas crocs de Jessie. Foto: Disney & Pixar

¿Cuándo sale la colección de Crocs x Toy Story?

La nueva colección de Toy Story de Crocs estará disponible a partir del próximo 16 de junio, justo un par de días antes del estreno mundial de la quinta película.

Los tres artículos que componen el lanzamiento hasta ahora son:

Botas de Jessie de Toy Story de Disney Pixar

de de Toy Story de Disney Pixar Zueco clásico de Marciano de Toy Story de Disney Pixar

de de Toy Story de Disney Pixar Set de 5 Jibbitz para decorar (Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Tiro al blanco y marcianito)

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Zueco clásico de Allien. Foto: Disney & Pixar

¿Cuánto costarán los artículos de la nueva colección de Toy Story x Crocs?

Los artículos que han sido anunciados hasta ahora como parte de la nueva colaboración de Toy Story con Crocs tendrán los siguientes precios:

Botas de Jessie : 129.99 dólares, es decir, alrededor de 2 mil 260 pesos mexicanos (al tipo de cambio hoy).

: 129.99 dólares, es decir, alrededor de mexicanos (al tipo de cambio hoy). Crocs clásicos de Marciano : 69.99 dólares, lo que equivale a aproximadamente mil 220 pesos .

: 69.99 dólares, lo que equivale a aproximadamente . Set de 5 Jibbitz: 19.99 dólares, es decir, alrededor de 350 pesos mexicanos.

Estos zapatos podrán adquirirse directamente en la página web oficial de Crocs y en tiendas físicas seleccionadas. Se espera que la colección se amplíe, con pares de zuecos inspirados en Woody y en Buzzlightyear, sin embargo, la marca no ha dado el anuncio oficial de estos.

Toda la colección estará inspirada en el universo y los personajes de Toy Story. Foto: Disney & Pixar

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