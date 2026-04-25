Toy Story llega a Crocs; ¿cuándo sale la colección y cuál será su precio?; esto se sabe

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Este 2026 Woody, Buzz, Jessie, Tiro al blanco y los marcianitos de no solo regresan a la pantalla grande, también pueden convertirse en parte de tu calzado, ya que Pixar y Crocs anunciaron el lanzamiento de una nueva colección inspirada en el clásico de Disney.

Esta colaboración pretende celebrar el estreno de Toy Story 5 (que será el próximo 18 de junio) y trae el clásico estilo del zapato tradicional neerlandés al universo de una de las franquicias más exitosas de Disney Pixar.

El nuevo lanzamiento girará el foco a Jessie, con unos Classic Clogs estilo botas vaqueras; y a los marcianitos de Pizza Planet, con un zueco tradicional alusivo a estos personajes.

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Botas crocs de Jessie. Foto: Disney & Pixar
Botas crocs de Jessie. Foto: Disney & Pixar

¿Cuándo sale la colección de Crocs x Toy Story?

La nueva colección de Toy Story de Crocs estará disponible a partir del próximo 16 de junio, justo un par de días antes del estreno mundial de la quinta película.

Los tres artículos que componen el lanzamiento hasta ahora son:

  • Botas de Jessie de Toy Story de Disney Pixar
  • Zueco clásico de Marciano de Toy Story de Disney Pixar
  • Set de 5 Jibbitz para decorar (Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Tiro al blanco y marcianito)

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Zueco clásico de Allien. Foto: Disney & Pixar
Zueco clásico de Allien. Foto: Disney & Pixar

¿Cuánto costarán los artículos de la nueva colección de Toy Story x Crocs?

Los artículos que han sido anunciados hasta ahora como parte de la nueva colaboración de Toy Story con Crocs tendrán los siguientes precios:

  • Botas de Jessie: 129.99 dólares, es decir, alrededor de 2 mil 260 pesos mexicanos (al tipo de cambio hoy).
  • Crocs clásicos de Marciano: 69.99 dólares, lo que equivale a aproximadamente mil 220 pesos.
  • Set de 5 Jibbitz: 19.99 dólares, es decir, alrededor de 350 pesos mexicanos.

Estos zapatos podrán adquirirse directamente en la página web oficial de Crocs y en tiendas físicas seleccionadas. Se espera que la colección se amplíe, con pares de zuecos inspirados en Woody y en Buzzlightyear, sin embargo, la marca no ha dado el anuncio oficial de estos.

Toda la colección estará inspirada en el universo y los personajes de Toy Story. Foto: Disney & Pixar
Toda la colección estará inspirada en el universo y los personajes de Toy Story. Foto: Disney & Pixar

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