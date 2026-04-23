Teotihuacán, Méx.— Fue larga la espera, pero cientos de turistas nacionales y extranjeros pudieron ingresar ayer a la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) luego de que se mantuvo cerrada después de la balacera del lunes, en la que fallecieron dos personas y 13 más resultaron heridas.

Bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes para ese sitio prehispánico, las cinco puertas se habilitaron a las 11:16 horas, más de tres horas después del horario anunciado. Los visitantes, en su mayoría extranjeros, esperaron desde antes de las 08:00 de la mañana en cada acceso.

El ambiente dentro del sitio prehispánico combinaba cautela, curiosidad y la voluntad clara de los turistas de no dejar que el episodio del lunes detuviera sus planes. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

En el circuito exterior, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales de Teotihuacán, Acolman, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides y Temascalapa revisaron vehículos, motocicletas y unidades de transporte público. Las corporaciones de los tres niveles de gobierno coordinaron los filtros en las carreteras de acceso y en los alrededores del polígono arqueológico.

La puerta 2, que conduce directamente a la Pirámide del Sol, concentró la mayor cantidad de personas. Alrededor de 100 turistas accedieron en las primeras horas. El ingreso fue gratuito. En cada entrada, cuatro elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Auxiliar revisaron las mochilas de forma visual. Ese procedimiento constituyó el único filtro.

Dentro del sitio arqueológico operaron 60 guardias nacionales con armas cortas, respaldados por 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 16 efectivos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. En el exterior participaron 150 elementos adicionales.

Las autoridades anunciaron que en los próximos días reforzarán el perímetro de Teotihuacán y establecerán puntos fijos de inspección. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Omar Vázquez, director general del INAH, detalló que en los próximos días se instalarán arcos detectores de metal en las cinco puertas. Confirmó que la Pirámide de la Luna no registró daños estructurales por el tiroteo.

Vázquez agregó que el reforzamiento incluye rondines en la periferia y al interior del polígono protegido, con la participación de ocho vehículos de la Guardia Nacional, además de la custodia especializada del INAH.

“Es una combinación de seguridad para ser muy responsables por lo ocurrido”, señaló.

También fueron enviados binomios caninos para que intervengan en la estrategia de seguridad en la segunda zona arqueológica más visitada del mundo, después de la de Egipto.

Son Ho, turista de Vietnam, ingresó temprano y habló con franqueza. “Me siento muy apenado por la pérdida de la familia [de la turista canadiense] y por lo que pasó hace dos días. Fue un momento triste para todos. Sabía que habría una atmósfera especial. No quiero ser irrespetuoso. Deseo que todos superen este momento lo mejor posible. Sé que la seguridad ahora se encuentra en un nivel alto para los turistas y para la gente de aquí. Dudé en venir esta mañana, pero como soy mochilero y tengo poco tiempo, decidí hacerlo”, dijo a EL UNIVERSAL.

Un grupo de visitantes de Sinaloa también entró después de la espera. “Venimos de Sinaloa, por lo tanto estamos acostumbrados a estos hechos. Ya teníamos programado el viaje. Esperamos que con la vigilancia esto no se repita. Tenemos confianza en la autoridad”, comentó uno de ellos.

Amand, originario de Bélgica, aguardó paciente junto a su pequeña hija. “Es la primera vez que venimos a México, a las pirámides. Ya teníamos programado el viaje y estar aquí es muy importante para nosotros porque México tiene una cultura muy interesante que nos atrae mucho en Europa. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario porque sí queremos ver todo lo que hay aquí”.

Gabriel Macías llegó desde Aguascalientes con su esposa. Era su cuarta visita al lugar. “Da mucha tranquilidad que haya más seguridad, lamentablemente por el hecho que pasó. Se siente muy tranquilo. Ya teníamos prevista la visita. Tenemos un poco de tristeza por lo ocurrido, pero muy contentos de volver y estar aquí en esta zona histórica”.

La reapertura de la zona arqueológica ocurrió con baja afluencia, pero quienes entraron lo hicieron con determinación. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Sandra Álvarez y su esposo, procedentes de San Luis Potosí, entraron sin conocer los hechos del lunes. “Venimos a conocer, es la primera vez. Apenas nos estamos enterando”. Admitieron sentir temor: “Esperamos que con estas medidas de seguridad y con todos los policías (...) se garantice la integridad de todos, y que ya no pasen más cosas trágicas”.

Los vendedores también celebraron que haya más presencia policial, aunque aclararon que nunca había ocurrido un hecho de violencia como el del lunes. “Yo tengo 45 años aquí y es la primera vez que veo algo así, esta tierra es sagrada y siempre nos habíamos sentido seguros. Yo creo que no se volverá a repetir algo así”, contó Esteban, un comerciante de productos de obsidiana.

Muchos turistas se dirigieron de inmediato a la Pirámide de la Luna. Subieron a la primera plataforma, el sitio exacto donde el lunes un hombre asesinó a una turista canadiense, hirió a siete personas y luego se suicidó. Allí se detuvieron. Algunos tomaron fotos; otros guardaron silencio.

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