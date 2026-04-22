Teotihuacán, Méx. – La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrió sus puertas este miércoles con un operativo de seguridad que incluye 60 elementos de la Guardia Nacional en el interior con armas cortas, apoyados por 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 16 efectivos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, además de 150 elementos de distintas corporaciones en el exterior, informó el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Omar Vásquez.

Las cinco puertas de acceso se habilitaron a las 11:16 horas, más de tres horas después de la hora inicialmente prevista.

Decenas de visitantes, en su mayoría extranjeros, esperaron desde antes de las 8:00 de la mañana en cada entrada.

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La puerta 2, que conduce directamente a la Pirámide del Sol, concentró la mayor afluencia, con alrededor de 100 personas que accedieron en las primeras horas.

Teotihuacán reabre sus puertas. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Turistas ingresan a Teotihuacán

Entre los turistas que ingresaron destacó Son Ho, de Vietnam, quien expresó: Me siento muy apenado por la pérdida de la familia y por lo que pasó hace dos días. Fue un momento triste para todos. Sabía que habría una atmósfera especial. No quiero ser irrespetuoso. Deseo que todos superen este momento lo mejor posible. Sé que la seguridad ahora se encuentra en un nivel alto para los turistas y para la gente de aquí. Dudé si venir esta mañana, pero como soy mochilero y tengo poco tiempo, decidí hacerlo.

Otro grupo de visitantes procedente del norte del país también acudió este miércoles. "Venimos de Sinaloa, por lo tanto estamos acostumbrados a estos hechos. Venimos a visitar la zona y ya teníamos programado el viaje. Esperamos que con la vigilancia esto no se repita. Tenemos confianza en la autoridad”.

Refuerzan seguridad en Teotihuacán

El acceso se realizó de manera gratuita. En cada puerta, cuatro elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Auxiliar revisaron visualmente las mochilas de los visitantes. Ese procedimiento constituyó el único filtro aplicado antes de permitir el ingreso al sitio.

Omar Vázquez, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), detalló que se reforzó la seguridad interna con 60 efectivos de la Guardia Nacional y que en los próximos días se instalarán arcos detectores de metales en las cinco puertas de acceso.

Teotihuacán reabre sus puertas. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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Oscar Gustavo García Lagunes, director regional de Gobierno del Estado de México, explicó que el operativo se divide en dos vertientes: la seguridad exterior, a cargo de la Guardia Nacional en sus secciones de carreteras y operativa, y la seguridad interior, que corresponde a la Guardia Nacional de monumentos. En el exterior participan además policías estatales y municipales de Teotihuacán, Acolman, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides y Temascalapa.

Las autoridades anunciaron que en los próximos días se realizará el reordenamiento del comercio ambulante, se establecerá seguridad perimetral, puntos fijos de inspección y verificación de vehículos, transporte público, motocicletas y unidades modificadas, así como visitas de inspección a prestadores de servicios.

Vázquez agregó que el reforzamiento incluye rondines en la periferia y al interior del polígono protegido, con la participación de ocho vehículos de la Guardia Nacional, además de la custodia especializada del INAH. “Es una combinación de seguridad para ser muy responsables por lo ocurrido”, señaló.

El sitio permaneció cerrado desde el mediodía del lunes tras el ataque perpetrado por un sujeto que asesinó a una turista canadiense, hirió a siete personas más y posteriormente se suicidó.

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La reapertura ocurrió con baja afluencia de visitantes, aunque los turistas que accedieron lo hicieron con evidente entusiasmo tras la larga espera.

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