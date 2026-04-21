Alrededor de las 11:30 horas de hoy, elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en el sitio arqueológico de Monte Albán en la ciudad de Oaxaca, como reacción a la agresión armada contra turistas que un hombre realizó en las pirámides de Teotihuacán ubicadas en el Valle de México.

Los integrantes de este cuerpo de seguridad realizaron la revisión de las mochilas y maletas de los turistas que ingresaban a conocer los restos y pirámides de esta ciudad de la cultura zapoteca.

Previamente, el destacamento de la Guardia Nacional sostuvo una reunión con el subdirector de la zona arqueológica de Monte Albán, David Andrade, con el fin de coordinar las acciones para garantizar la seguridad de los visitantes. Esto, tras el anuncio del gobierno federal de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad pública en estos sitios.

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Elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en el sitio arqueológico de Monte Albán en la ciudad de Oaxaca. | Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL.

Ayer, un hombre identificado como Julio César Jasso disparó contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán En la agresión armada murió una mujer de origen canadiense y 13 personas resultaron lesionadas; en el lugar también falleció el atacante.

"Un poco ligera la seguridad en Monte Albán": Elena Ponce

Elena Ponce, originaria de Aguascalientes, relata que es la primera vez que visita Oaxaca, donde permanecerá cuatro días, y como parte de sus actividades fue conocer Monte Albán. La seguridad en el sitio arqueológico, consideró, es "un poco ligera" porque al ingresar no tuvo ella ni su pareja algún tipo de revisión extraordinaria: "No me revisaron mi mochila", apuntó.

"Viendo lo que pasó el día de ayer (en Teotihuacán), pues no tuvimos ningún tipo de revisión extra ni nada por el estilo... Aquí en Oaxaca sí nos hemos sentido seguros. De hecho, hemos andado en sus calles sin ningún problema; pero bueno, hacer un poquito más en la seguridad no estaría mal. Más que nada, pues todos los turistas que venimos a este tipo de lugares donde se concentra mucha variedad de gente de distintos países y distintos lugares de México, pues no estaría mal que hicieran un poquito más fuerte la seguridad para el bien del turista y de los propios locales", expresó.

Pese a que algunos visitantes se sienten seguros en Oaxaca, preferirían que aumenten las medidas de seguridad en el sitio arqueológico | Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL.

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"Un caso aislado, pero no hay que bajar la guardia": Daniela Ventura

Daniela Ventura es del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; pero es la primera vez que visita Monte Albán, y lo hace con su esposo y su familia de origen francés.

A diferencia de Elena Ponce, menciona que sí revisaron su bolso al ingresar a la zona arqueológica, y menciona que es visible la presencia de seguridad en la zona con el destacamento de la Guardia Nacional que se encuentra sobre la carretera de acceso a esta zona.

"Está el control aquí abajo y hemos visto también policías. Yo creo que, pues, todos están como a la expectativa de que pueda suceder algo, pero, pues sí, es algo muy fuera de lo común, muy extraño lo que pasó (en Teotihuacán), yo tengo entendido que el chico estaba celebrando el aniversario de (la masacre en) Columbine".

Aunque lo ocurrido en Teotihuacán fuera un hecho aislado, no hay que bajar la guardia, advierte turista. | Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL.

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Para ella, probablemente la agresión armada de ayer fue un hecho aislado; sin embargo, consideró que no por eso se debe "bajar la guardia" en materia de seguridad.

"Es importante reforzar la seguridad": Abirán Puerto

Cada ciclo escolar, la Escuela Primaria "Comunidad Oaxaqueña", ubicada en la agencia municipal de Santa Rosa de la capital del estado, organiza actividades para que los niños y niñas conozcan diferentes lugares del estado de Oaxaca y su cultura. Este año, tocó llevar a los menores a conocer la zona arqueológica de Monte Albán.

Ante los hechos registrados en Teotihuacán, Abirán Puerto Solís, director de la escuela primaria, opinó que es muy importante reforzar la seguridad a partir de lo que sucedió ayer. Y tomar acciones como la vigilancia más específica, por las autoridades, de las pertenencias de las personas que entran a este tipo de lugares para que no vuelva a suceder.

El personal académico se preocupa por la seguridad de los niños, quienes van de excursión a estos sitios. | Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL.

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"Nosotros, por nuestra parte, eh, pues tomamos todas las medidas de seguridad desde que salimos de la institución en nuestro traslado y pues, al llegar aquí nos han recibido muy bien porque la visita ya la teníamos agendada. Entonces nos asignaron a nuestros guías y recibimos una explicación muy detallada y creo que fue muy importante y significativa para los alumnos".

Lo sucedido en Teotihuacán, sin embargo, aseguró que es una alerta para los sitios arqueológicos, pero también para todas las instituciones que prestan este tipo de servicios, como los museos.

"Por eso considero que debe haber filtros por parte de las autoridades correspondientes para que toda persona que ingrese se sienta segura y que esto no vuelva a ocurrir en ningún sitio arqueológico ni en ningún centro importante de nuestro país, museos y de todo tipo. Sobre todo por la seguridad de los niños. Los papás nos confían la seguridad de todos los niños y, pues, imagínese que sucediera un asunto como ese", manifestó.

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Los elementos de la Guardia Nacional mencionaron que no les permitieron ingresar con ningún tipo de arma. | Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL.

GN y el permiso para portar armas

Los elementos de la Guardia Nacional asignados para reforzar la seguridad en Monte Albán detallaron que, luego de la reunión con el subdirector de la zona arqueológica, David Andrade, y la orden recibida por sus altos mandos, se acordó colocar un filtro para revisar las pertenencias de las personas que visitan el sitio con el objetivo de que no ingresen con ningún tipo de arma.

También se acordó realizar recorridos al interior de la zona arqueológica; sin embargo, mencionaron que tampoco les permitieron ingresar con ningún tipo de arma. Esto, dijeron, no es lo adecuado porque los dejaría sin la posibilidad de realizar bien su trabajo en caso de suscitarse un hecho como el ocurrido en Teotihuacán. Es por ello que adelantaron que sostendrían otra reunión con el subdirector de Monte Albán para que se les permita ingresar con sus armas.

EL UNIVERSAL intentó una entrevista con David Andrade, responsable de esta zona arqueológica; pero no tuvo respuesta.

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JACL/cr