Más de mil trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón pararon labores este martes en respuesta a los señalamientos que derivaron en la suspensión de inspectores del área de inspección de Plazas y Mercados.

Desde temprana hora los trabajadores cerraron los accesos a la presidencia en Plaza Mayor, por lo que los servicios que se prestan como los pagos de predial o infracciones, fueron suspendidos.

En días pasados, al menos 20 inspectores fueron señalados de presuntas irregularidades y fueron removidos de sus cargos. Sin embargo, los manifestantes mencionaron que nunca fueron notificados de las acusaciones y exigieron seguridad jurídica para trabajar.

Los trabajadores llevaron pancartas que pegaron a la entrada de la presidencia. Foto: Especial

También pidieron que si existen malas prácticas o ilícitos cometidos por los trabajadores, se presenten. Nombraron particularmente al tesorero del Ayuntamiento, Javier Lechuga, como la persona que ha emprendido los cambios y señalado las supuestas irregularidades.

Los trabajadores llevaron pancartas que pegaron a la entrada de la presidencia y mostraron en ellas su rechazo al tesorero y otros funcionarios como Roberto Barrios, director de Ingresos.

El gobierno municipal ha argumentado que los cambios en sectores como Plazas y Mercados obedece a denuncias y quejas ciudadanas, así como a una “reestructuración administrativa” basada en regularizar las funciones de los inspectores.

Levantan paro

La dirigencia sindical informó que fue levantado el paro.

Rosalva Rodríguez, secretaria del sindicato, dijo que se acordó que en unos días les detallarán la reestructuración administrativa.

Aclaró que no se mostraron evidencias de las supuestas irregularidades de los trabajadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl