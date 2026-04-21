Reynosa. - Tras un cateo en la colonia Aztlán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana detuvieron a Engelbert Chavira Ríos, hermano de la directora de Tránsito y Vialidad de Reynosa, Tamaulipas.

En el operativo, participó también la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el reporte policial de detenidos de la SSPYPC, la detención ocurrió alrededor de las 21:30 horas del lunes 20 de abril.

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Sin embargo, trascendió que las movilizaciones de fuerzas federales dieron inicio alrededor de las 19:00 en las colonias La Laguna y Lázaro Cárdenas.

Fue en la casa marcada con el número 252 de la calle 22 en la colonia Aztlán, entre bulevar Las Fuentes y Fuente de Diana donde realizaron la detención del hermano de Iris Chavira, funcionaria municipal.

El hombre, conocido como “Snopy” Chavira o M-49 o Metro 49, es identificado como presunto jefe operativo del Cártel del Golfo.

Hasta el momento, el ministerio público federal de la FEMDO le imputa los delitos de portación de armas prohibidas y delincuencia organizada.

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afcl