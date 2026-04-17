Reynosa.- El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y la Vocería de Seguridad confirmaron que la menor Ada Lyz Jaramillo Olea fue localizada con vida, tras dos días desaparecida en Reynosa.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el lugar donde se encontraba la menor ni las condiciones de salud en que fue localizada.

Ada Lyz fue captada en video de cámaras de seguridad de vecinos el pasado miércoles alrededor de las 23:00 horas cuando salió corriendo descalza de su domicilio en la colonia Lampacitos.

Se informó que la menor se enfiló con rumbo a Río Bravo y posteriormente, se perdió la pista.

La noche del jueves, el Colectivo encabezó una manifestación por lo que cerraron la carretera Reynosa-Río Bravo y realizaron recorridos por diversos sectores acompañados del Comisionado de Búsqueda.

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La Vocería informó que, gracias a la participación activa de la ciudadanía y al despliegue operativo coordinado entre las autoridades de seguridad y procuración de justicia, fue localizada la menor Ada Liz Jaramillo, quien había sido reportada como desaparecida en el municipio de Reynosa.

"Este resultado es reflejo de la importancia del reporte oportuno a través del número de emergencias 911, el cual permitió activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización, así como la movilización de los cuerpos de seguridad en la zona", compartió la Vocería en redes sociales.

Destacó que la coordinación entre las distintas instituciones y la colaboración de la sociedad fueron factores clave para lograr una respuesta eficaz y oportuna, garantizando la pronta localización de la menor.

La institución manifestó que el Gobierno del Estado reitera su reconocimiento a la ciudadanía por hacer uso responsable de los canales de emergencia y refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente para salvaguardar la integridad y bienestar de las y los tamaulipecos.

Por su parte, el Colectivo Amor por los Desaparecidos agradeció el apoyo y coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, Seguridad Pública, Grupo Pantera Auxilio Vial, así como de autoridades municipales.

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afcl