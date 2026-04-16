Pachuca.- A diez días de haber sido privado de su libertad en su domicilio, ubicado en la colonia Danfhi, en el municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, el miércoles fue localizado el cadáver de Mauricio N en la localidad de Santiago Acayutlán, en el municipio de Tezontepec de Aldama.

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que el cuerpo fue encontrado parcialmente enterrado, cubierto con tierra y piedras, y en estado de descomposición, lo que dificultó su identificación.

La víctima permanecía en calidad de desconocida; sin embargo, tras los estudios forenses, se confirmó que su identidad corresponde con Mauricio N., quien fue reportado como desaparecido luego de que un grupo de sujetos armados arribara a su domicilio el pasado día seis.

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Según se indicó, hombres armados ingresaron a su vivienda, donde lo privaron de la libertad y huyeron en dos camionetas. Tras los hechos, se implementó un operativo de búsqueda en la región, en el que participaron elementos estatales, policías municipales y militares, quienes lograron identificar que la ruta de escape se dirigía hacia el municipio vecino de Tezontepec de Aldama.

Ante ello, se realizó una persecución hacia ese lugar, donde extraoficialmente se informó que los posibles responsables fueron detenidos; no obstante, no se dieron a conocer más detalles, ni se confirmó la aprehensión.

Sobre la localización de la víctima se indicó que fue con una llamada anónima como se logró localizar el cadáver de Mauricio N., quien contaba con 38 años de edad.

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JACL