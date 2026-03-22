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La noche del sábado se registró un incendio en una palapa ubicada en Avenida Kukulkán, en la zona turística de Cancún.

La palapa era utilizada como oficina por grupo Xcaret para venta de boletos y como base. Las autoridades no habían informado sobre las causas del incendio, que no dejó heridos, pero medios locales indicaron que pudo haber sido provocado por fuegos artificiales, ya que la palapa estaba construida de madera y techo de paja.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para sofocar el fuego.

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