La Universidad de Cambridge informó este viernes que revisará sus procesos de contratación y nombramiento de altos cargos académicos, en un intento de apaciguar la polémica con un profesor que dimitió esta semana en medio de acusaciones de plagio.

Jason Arday, que era profesor de Sociología en Cambridge e hizo historia en 2023 al convertirse con 37 años en el catedrático negro más joven de la historia de la universidad, presentó este miércoles su renuncia al cargo después de que salieran a la luz una serie de informes en los medios de comunicación británicos alegaban que había plagiado su tesis doctoral.

"La Universidad continuará investigando las circunstancias que rodearon el nombramiento y la permanencia de Jason Arday en el cargo. Los resultados se incorporarán a una revisión del proceso de nombramiento para puestos académicos de alto nivel", escribió este viernes la prestigiosa institución británica en un comunicado.

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Más de 100 académicos de Cambridge firmaron este pasado jueves una carta conjunta exigiendo a la institución una "investigación exhaustiva" sobre el caso de Arday.

El diario británico 'The Telegraph' analizó a finales de julio la tesis doctoral de Arday, presentada en la Universidad John Moores de Liverpool, e identificó más de 100 pasajes "idénticos o casi idénticos" a los de una tesis anterior de 2009 de Paula Zwozdiak-Myers, estudiante de la Universidad de Brunel.

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El profesor emérito de la Universidad de Plymouth Dave Harris dijo haber alertado previamente tanto a la Universidad de Cambridge como a la John Moores de Liverpool sobre los indicios de "plagio grave" de la tesis de Arday y de otros artículos académicos suyos y los acusó de no haber actuado en su momento.

En su carta de renuncia, publicada este miércoles a través de 'The Good Law Project', Arday no abordó de manera directa las acusaciones de plagio, sino que achacó su dimisión al "elevado" coste personal y familiar de su nombramiento, "marcado por un escrutinio público implacable y ataques personales".

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"Esta decisión no debe interpretarse como una pérdida de fe en la erudición ni en los valores que me trajeron a Cambridge en primer lugar. Tampoco con una aceptación de las narrativas que me han rodeado. Es simplemente la decisión de alguien que ha llegado al límite de lo que razonablemente se puede esperar que soporte cualquier persona", escribió.

Arday también dijo que haber sido catedrático en Cambridge había sido "el mayor privilegio profesional de su vida" y algo "difícil de imaginar" cuando era niño, al haber sido diagnosticado con autismo e incapaz de hablar hasta los 11 años.

La dimisión de Arday, y toda la polémica de plagio que le precede, sale a la luz apenas unas semanas antes de la publicación de sus memorias en el Reino Unido, prevista para finales de este mes.

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