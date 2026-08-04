Ecatepec, Méx.— Diez personas fueron ingresadas al penal de Chiconautla por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de dos mujeres, a quienes mantuvieron retenidas dentro de una vivienda que se pretendía despojar ubicada en la colonia Carlos Hank González, informó el gobierno municipal de Ecatepec.

De acuerdo con el reporte del ayuntamiento, una denuncia que se realizó al Centro de Mando de la policía municipal, el pasado sábado 1 de agosto, fue la que alertó sobre la irrupción en un inmueble.

En el reporte se notificó a las autoridades de un presunto robo con violencia en una tlapalería, ubicada en las calles Gustavo Díaz Ordaz y Vicente Guerrero, en dicha comunidad, por lo que policías municipales, en compañía de elementos de la Secretaría de Marina, acudieron al lugar.

En el exterior del sitio vecinos informaron a los policías que varias personas privaron de su libertad a los propietarios del inmueble. En el lugar, una de las víctimas logró informar a las autoridades que ella y su madre permanecían encerradas dentro de la casa. Notificó que un grupo de personas les impedía salir, además las amenazaron con desalojarlas de la vivienda que pertenecía a su padre fallecido. Los agentes ingresaron al inmueble y procedieron a la detención de los involucrados en el presunto despojo.

Los detenidos dieron a conocer a la policía que fueron contratados por Hugo Arturo “N”, presunto líder de la agrupación USON-25 de Marzo. Dijeron que le pagó 5 mil pesos a cada uno para despojar del inmueble a sus ocupantes.

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