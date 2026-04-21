Hermosillo. - La volcadura de una pipa que transportaba combustóleo encendió nuevamente las alertas en la carretera federal México 15, al sur de Sonora, en un nuevo incidente que involucra materiales peligrosos.

El percance se registró durante los primeros minutos de este martes 21 de abril, a la altura del kilómetro 127 del tramo Estación Don–Navojoa, después de la caseta de peaje conocida como “La Jaula”, en el municipio de Navojoa.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional División Caminos y Caminos y Puentes Federales (Capufe), la unidad salió del camino y terminó volcada en la cuneta, presuntamente luego de que el conductor perdiera el control.

En la zona se registró derrame de combustóleo, un derivado del petróleo altamente contaminante, lo que obligó a implementar un cierre parcial de la circulación y activar protocolos de seguridad.

Lee también Detectan presencia de plomo en la sangre en más de 300 menores en Cendis de NL; 84 casos son considerados de riesgo

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el accidente generó importantes afectaciones viales.

Autoridades habilitaron un contraflujo de aproximadamente tres kilómetros en el cuerpo A (de sur a norte), mientras que el carril de norte a sur permaneció cerrado por varias horas.

Capufe informó que el cierre total ocurrió alrededor de las 2:24 horas, mientras que cerca de las 10:20 horas se logró restablecer la circulación en ambos sentidos, una vez concluidas las maniobras de atención y retiro de la unidad.

Durante las labores, no se descartó el cierre total temporal de la vía debido a maniobras de grúas y al trasvase del combustible.

Lee también Pescadores reportan derrame de hidrocarburo en Puerto Progreso; Pemex y Semar vigilan muelle

Este incidente se suma a una serie de accidentes recientes en la misma ruta federal que involucran el transporte de sustancias peligrosas.

El pasado 18 de abril, la volcadura de una pipa con amoniaco en el tramo Guaymas–Hermosillo provocó el cierre total de la carretera y dejó un saldo de 27 personas intoxicadas, tras la formación de una nube tóxica.

Un día después, el 19 de abril, un tráiler que transportaba sulfato de aluminio cayó al Canal Alto en Ciudad Obregón, lo que activó protocolos por riesgo de contaminación y obligó al cierre de la vialidad, así como a la suspensión de operaciones de una planta potabilizadora.

Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera federal México 15, así como a mantenerse informados a través de canales oficiales, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de estos accidentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl