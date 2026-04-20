Progreso, Yucatán. - Tanto Pemex como Semar "vigilan" la zona del muelle de este puerto, en donde un grupo de pescadores reportó la presencia de hidrocarburos.

Al parecer las manchas estarían cerca del muelle de arcos, incluso señalan que desde la semana pasada se percataron de una mancha, presuntamente de diésel.

Recalcaron que la semana pasada se intensificó la presencia de la mancha del combustible, lo cual preocupó a los pescadores que frecuentan la zona.

Señalaron que una de las manchas se ubica a 300 metros de la orilla, debajo del muelle de Arcos, mientras que la segunda se localizaría aproximadamente a 100 metros de distancia.

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Ante estos reportes, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Marina (Semar) ya realizan monitoreos en el área para ubicar el origen de la fuga y se reportó que se han colocado barreras de contención bajo el muelle.

Los pescadores indicaron que las fugas podrían estar relacionadas con ductos que pasan a un costado del muelle de Arcos, los cuales provienen de la terminal de descarga de hidrocarburos en la terminal remota de Progreso.

Hay que señalar que la semana pasada, Pemex admitió que una fuga en sus instalaciones fue la causante del derrame en el Golfo de México.

La paraestatal informó que la filtración había sido negada por las áreas operativas desde marzo, por falta de información e irregularidades en las bitácoras.

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