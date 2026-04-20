Mazatlán recibió este lunes al crucero “Navigator Of The Seas”, el número 55 en arribar al puerto durante lo que va del año.

La embarcación ingresó a las 7:30 de la mañana procedente de Los Cabos, con 3 mil 820 pasajeros y mil 253 tripulantes a bordo.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que para abril se contempla la llegada de 20 cruceros internacionales, que en conjunto traerán más de 74 mil visitantes y generarán una derrama económica superior a los 118 millones de pesos.

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Durante su estancia en Mazatlán, los turistas pueden recorrer algunos de los principales atractivos de la ciudad, como el Malecón, el Centro Histórico, Olas Altas y la Zona Dorada, entre otros sitios emblemáticos.

La llegada de este tipo de embarcaciones representa un impulso relevante para la economía local, al beneficiar a comerciantes y prestadores de servicios turísticos, además de fortalecer la imagen de Mazatlán como destino estratégico para el turismo de cruceros.

En el acumulado anual, hasta el 20 de abril, Mazatlán registra 55 arribos de cruceros, con más de 202 mil visitantes y una derrama económica estimada superior a los 323 millones de pesos.

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