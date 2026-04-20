Pachuca. - La construcción de 26 nuevos bachilleratos en el estado, anunciada por el secretario de Educación, Natividad Castrejón, responde a diversos factores, entre ellos la dignificación de la infraestructura educativa y la necesidad de frenar la deserción escolar en este nivel.

El funcionario señaló que en el nivel medio superior se registra una pérdida de 35 de cada 100 estudiantes, por lo que la decisión de construir nuevas preparatorias forma parte de una estrategia para contener este problema y ampliar la cobertura en un sistema considerado como uno de los más críticos.

Asimismo, indicó que se busca mejorar las condiciones de los espacios educativos, ya que algunos planteles operan en condiciones precarias, principalmente en municipios con alta marginación y alejados de la capital del estado.

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Señaló que se han identificado centros educativos que no cumplen con condiciones mínimas, donde incluso se trabaja con pisos de tierra o en instalaciones improvisadas.

El funcionario destacó que existen al menos 20 escuelas ubicadas, principalmente en zonas rurales e indígenas, donde las propias comunidades se han organizado para ofrecer servicios educativos. En muchos casos, se utilizan viviendas prestadas que son adaptadas para atender a grupos de entre 30 y 60 estudiantes.

En otros sitios, agregó, los alumnos deben trasladarse a otros espacios para utilizar sanitarios, incluso bajo condiciones adversas como la lluvia, debido a que los planteles carecen de estos servicios y dependen de casas particulares.

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Subrayó que uno de los casos más críticos se ubica en la sierra, donde el plantel opera en un galerón de lámina con piso de tierra. Ante esta situación, el gobierno proyecta la construcción de al menos 10 telebachilleratos con condiciones dignas y una infraestructura adecuada.

Castrejón resaltó que todos los jóvenes tienen derecho a la educación y que el Estado tiene la obligación de garantizar espacios adecuados, sin importar el tamaño de la matrícula. En ese sentido, aseguró que ninguna escuela será cerrada, incluso si cuenta con pocos alumnos.

Finalmente, indicó que esta situación es común en planteles del Conafe, donde algunos cuentan con apenas tres estudiantes; sin embargo, reiteró que la prioridad es llevar educación a todas las comunidades, especialmente a las más alejadas.

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