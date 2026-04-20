Cientos de trabajadores del Sector Salud de Veracruz iniciaron una serie de protestas en hospitales, centros de salud, jurisdicciones sanitarias y en oficinas centrales en demanda de atención de diversas peticiones sindicales.

Los inconformes, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), denunciaron la falta de atención a sus demandas por parte del Gobierno del Estado, cuyos funcionarios llevan más de un año sin resolverlas.

La protesta se extendió a todo el territorio estatal, en hospitales, clínicas, jurisdicciones sanitarias y hasta en oficinas centrales y administrativas del Sector Salud, donde exigieron pago de prestaciones, regularización de plazas, nombramientos definitivos.

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Así como respeto mejores condiciones de trabajo, abasto de insumos médicos, dotación de prendas de vestir y equipo de protección, y, sobre todo, diálogo y atención a sus demandas previo a la transición al esquema IMSS-Bienestar.

Las protestas de empleados del Sector Salud de Veracruz han sido recurrentes en los últimos meses por diversas causas.

Por ejemplo, en marzo pasado, se manifestaron en diversas regiones en protesta por la falta de claridad en el proceso de incorporación al IMSS-Bienestar.

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Los inconformes, pertenecientes a diversas organizaciones sindicales –quienes se manifestaron en ciudades de Xalapa, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos-, alertaron de una posible afectación a sus derechos labores.

En enero, docenas de trabajadores, quienes laboran bajo contrato, salieron a protestar en clínicas, hospitales y en vía pública debido a que no les fue pagada su quincena del mes de enero.

Se trató de al menos dos mil trabajadores los afectados, quienes con pancartas en mano realizan manifestaciones en los principales hospitales, clínicas, centros especializados de salud.

Y en diciembre del año pasado estallaron protestas por la intención del Gobierno del Estado de pagarles su bono de fin de año con tarjetas de tiendas de consumo, en lugar de en efectivo como se acostumbraba.

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