Matamoros, Tamaulipas. - El Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, desmintió que Luis Garduño Castañeda sea empleado municipal, luego de que autoridades estadounidenses lo detuvieran en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas mientras transportaba casi 11 kilos de cocaína en su camioneta.

Los primeros informes de esta detención daban a conocer que Garduño se desempeñaba como director de Servicios Públicos Primarios de acuerdo a la Corte de Distrito Sur con sede en Corpus Christi y que el mismo, aceptó llevar drogas el pasado 5 de abril alrededor de las 9:00 horas en el puesto de control de Sarita, ubicado entre la Isla del Padre y Corpus Christi.

El detenido viajaba en una camioneta GMC Acadia cuando un perro entrenado alertó sobre anomalías en el vehículo por lo que le detectaron 10.92 kilogramos de cocaína en 10 paquetes escondidos en una trampilla del suelo de la unidad, narcóticos que tienen un valor estimado de alrededor de 300 mil dólares (más de 5 millones de pesos).

Garduño quedó internado en el Centro de Detención Coastal Bend del Servicio de Inmigración (ICE), en Corpus Christi.

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Municipio niega que Garduño Castañeda sea empleado

Por su parte el Municipio de Matamoros aseguró por medio de un comunicado que es falso que Garduño Castañeda sea empleado municipal y que, de acuerdo con los registros administrativos correspondientes, dicha persona causó baja del servicio público municipal en los meses finales de 2025, por lo que no formaba parte de la administración al momento de los hechos que se le atribuyen.

Para ello, el ayuntamiento anexó el oficio SECAD/DIRH-0108/2026 con el asunto: Pago de Finiquito dirigido a Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, tesorero municipal, fechado el 8 de enero del 2026.

"Por medio de la presente solicito a usted realizar el pago por la cantidad de mil 042 pesos al C Garduño Castañeda Luis Miguel quien fue empleado de contrato, prestando sus servicios en el municipio adscrito a la nómina de Dirección de Servicios Públicos Complementarios, lo anterior por concepto de finiquito, que se pagará el día 21 de enero del presente año, reservándose ninguna acción civil o laboral en contra del R Ayuntamiento de Matamoros ante la Junta Especial número seis de Conciliación y Arbitraje del Estado", refiere el documento firmado por Abraham Salinas, Secretario de Administración, Luisana María García, Directora de Recursos Humanos, Cuauhtémoc Manuel Perusquía, Secretario del Ayuntamiento y Cinthia Denisse de la Torre, Contralora Municipal.

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