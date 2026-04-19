Ciudad Juárez. - Un grupo de 15 personas migrantes que se encontraban retenidas en contra de su voluntad por una supuesta célula criminal conformada por 5 personas, fueron liberados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El hecho ocurrió en la colonia Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde se tuvo la colaboración interinstitucional con personal del Ejército Mexicano.

De manera oficial se detalló, que los hechos derivaron de un reporte ciudadano a la línea de emergencia 911, en la que se reportó a un grupo de personas armadas que, mediante el uso de la fuerza y violencia, ingresaban a un grupo al interior del domicilio ubicado en la calle Rubén Posada Pompa.

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Tras el reporte, el personal de la Subsecretaría de Estado Mayor activó el protocolo de actuación ante casos de alto impacto, fue así que tanto el Grupo Especial de Detectives y la Fuerza Especial SWAT acudieron al sitio y resguardaron un perímetro para realizar la intervención correspondiente.

Una vez ahí avistaron a un hombre que portaba un arma larga, mismo que al verse superado en fuerza y número, optó por evitar el fuego y no opuso resistencia ante su detención.

Rescatan a 15 migrantes privados de la libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua; caen cinco implicados. Foto: Especial.

Al realizar el ingreso al domicilio, los agentes arrestaron al resto de la célula, quienes mantenían en retención al grupo de migrantes en una habitación.

Posteriormente, las 5 personas fueron identificadas como Miguel Ángel S. H., Adrián Alejandro V. M., José Luis R. G., José Ángel O. R., y María Cristina M. H.

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Durante la revisión, tanto en el domicilio como en el perímetro, los agentes aseguraron un arma de fuego tipo fusil, una escopeta, 10 cargadores, así como más de 290 cartuchos útiles. Además, el personal de Detectives, apoyados por la Dirección de Análisis Táctico con el uso de la Plataforma Centinela, localizaron y aseguraron el vehículo implicado en los hechos, un Grand Cherokee de color negro con placas de Michoacán.

Finalmente, la presunta célula criminal fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el grupo migrante fue puesto bajo resguardo inmediato y atendido por los elementos para corroborar su integridad física, posteriormente, los 15 fueron canalizados a la autoridad correspondiente para la valoración de su situación migratoria.

Según se detalló, 13 de ellos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, mientras que 2 más manifestaron ser originarios de Ecuador.

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