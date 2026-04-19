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León, Gto.- La tarde de este sábado encontraron a dos personas calcinadas abajo de un puente del Eje Metropolitano en la salida de León, rumbo a Silao, en el estado de Guanajuato.
Paramédicos llegaron al punto alrededor de las 13:00 horas y constataron el fallecimiento de una mujer y un hombre.
Las víctimas carbonizadas se encuentran en calidad de no identificadas.
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Después del mediodía, varios vecinos de comunidades cercanas se percataron de la presencia de dos personas quemadas en la parte baja del puente, y lo reportaron al Sistema de Emergencias.
Policías municipales y del Estado, al igual que elementos del Ejército y Guardia Nacional se encargaron de acordonar la zona en apoyo de un equipo forense y agentes de Investigación Criminal que procesaron la escena y se llevaron los cuerpos al Servicio Médico Forense.
La noche del viernes otra pareja, hombre y mujer, fue ejecutada cuando se preparaba para dormir en la comunidad La Curva, en el municipio de Silao.
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