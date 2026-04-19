Zacatecas.- Tras registrarse fuertes rachas de viento en algunas regiones de Zacatecas, se reportó un accidente en un baile en una comunidad del municipio de Genaro Codina, debido a la caída de un escenario cuando tocaba un grupo musical que dejó dos músicos lesionados.

José Luis Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil, informó que el reporte que se tiene es que las ráfagas de viento que se registraron por la noche alcanzaron los 60 kilómetros por hora y que dentro de los daños reportados es la caída de un escenario en un baile que se realizaba en un evento particular en ese municipio.

Este hecho se viralizó en las redes sociales por la madrugada de este domingo, ya que en los videos se muestran imágenes muy aparatosas, donde se ve todo un escenario derrumbado que cayó sobre los instrumentos musicales, bocinas y vehículos.

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Según los relatos de los usuarios, la razón que evitó una tragedia fue que la estructura del escenario cayó hacía la parte de atrás, pero, como en ese momento tocaba un grupo musical el derrumbe alcanzó a lesionar a dos de los músicos; de manera preliminar reportaron fracturas y esguinces que no ponen en peligro su vida, quienes fueron trasladados a recibir atención médica en hospitales particulares.

Cabe mencionar que de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional ayer se informó sobre las probabilidades de la presencia de lluvias en Zacatecas, así como la masa de aire polar durante la tarde y noche, donde se advertía de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, cuya intensidad podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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Para este domingo, de nueva cuenta se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora que pueden alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

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