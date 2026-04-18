Hermosillo. - Derivado de una investigación iniciada tras la difusión de un video en redes sociales que causó indignación en la sociedad, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutó orden de aprehensión en contra de Magdiela del Carmen “N”, de 49 años, médica veterinaria del Centro de Bienestar Animal de Nogales, por su probable responsabilidad en el delito contra los animales por actos de maltrato o crueldad.

La detención se llevó a cabo en Nogales, en cumplimiento de un mandato judicial emitido el pasado 16 de abril, quedando la imputada a disposición del Juez que la requiere e internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de esa ciudad, donde en audiencia inicial se solicitará posteriormente su vinculación a proceso ante el juez.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2025 cuando la imputada se desempeñaba como médica veterinaria en el Centro de Bienestar Animal, ubicado en la colonia Del Rosario, donde incurrió en actos de maltrato o crueldad animal en contra de un canino de talla pequeña, color café y raza criolla.

Las indagatorias establecen que, conforme a un video difundido en redes sociales, la imputada violentó al animal, al levantarlo sujetándolo de las patas traseras y posteriormente del cuello, sin aplicar métodos adecuados de sujeción, lo que vulneró su integridad y bienestar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la AMIC, reiteró su compromiso de investigar y sancionar conductas que atenten contra la protección y la salud de los animales, en apego a la legalidad y con respeto a las normas vigentes.

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afcl