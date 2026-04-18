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Guaymas. - La volcadura de una pipa que transportaba amoniaco provocó el cierre total de la carretera Guaymas–Hermosillo la mañana de este sábado 18 de abril, luego de registrarse el accidente a la altura del kilómetro 164-165.

En el lugar se formó una densa nube del químico, lo que derivó en la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, así como el traslado de varias personas a hospitales por síntomas de intoxicación.

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La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar circular por la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores de atención.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el incidente fue controlado y que en el sitio trabajan elementos de la dependencia, bomberos y otras corporaciones de auxilio.

De manera preliminar, se reporta al menos una persona lesionada, aunque las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles afectaciones por la exposición al material peligroso.

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La vialidad permanece cerrada en ambos sentidos de forma temporal, mientras se realizan las maniobras para mitigar riesgos y retirar la unidad siniestrada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

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afcl

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