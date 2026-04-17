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Tamaulipas.- Luego de que reconoció que el derrame de hidrocarburo se originó por una , el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, afirmó que .

En un encuentro con reporteros, al presidente municipal le preguntaron si había tenido comunicación con sobre el tema.

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El edil respondió que, “hay que señalar con mucha claridad que la afectación en Tamaulipas no es de consideración para evitar que nuestros bañistas lleguen a las playas tamaulipecas”.

González agregó que, “el Golfo de México está integrado por varios estados costeros, y en el caso de Tamaulipas tenemos condiciones de playa, en el caso de Playa Miramar, específicamente, para poder ser visitada siempre, durante todo este mes de abril, y nos estamos preparando ya sin duda para el periodo vacacional de verano, que queremos hacerlo también muy importante”.

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JACL

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