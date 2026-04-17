Tamaulipas.- Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que el derrame de hidrocarburo se originó por una fuga en un ducto del complejo Cantarell, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, afirmó que la afectación en las costas de Tamaulipas no es de consideración.

En un encuentro con reporteros, al presidente municipal le preguntaron si había tenido comunicación con Pemex sobre el tema.

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El edil respondió que, “hay que señalar con mucha claridad que la afectación en Tamaulipas no es de consideración para evitar que nuestros bañistas lleguen a las playas tamaulipecas”.

González agregó que, “el Golfo de México está integrado por varios estados costeros, y en el caso de Tamaulipas tenemos condiciones de playa, en el caso de Playa Miramar, específicamente, para poder ser visitada siempre, durante todo este mes de abril, y nos estamos preparando ya sin duda para el periodo vacacional de verano, que queremos hacerlo también muy importante”.

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JACL