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Nuevo Laredo, Tamailipas.- El Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas fue cerrado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo vinculara a operaciones ilícitas del Cartel del Noreste.
Cabe destacar que incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó el movimiento irregular de dinero.
En redes sociales, está circulando la imagen del sello de clausura en la puerta del inmueble ubicado en avenida Reforma con Pedro Pérez Ibarra, de la colonia Infonavit Fundadores.
Además, la página de Facebook del casino fue desactivada y muestra el mensaje: "En este momento nos encontramos en mantenimiento".
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¿Por qué sancionaron al Casino Centenario?
La Secretaría de Hacienda señaló que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y se informó a la Secretaría de Gobernación para suspender actividades con la finalidad de limitar el acceso al sistema financiero y cerrar espacios al uso de recursos ilícitos.
Trascendió que el Casino Centenario era utilizado para almacenar droga y lavar dinero mediante actividades de juego y además se detectó que el sector de juegos y sorteos era utilizado para el lavado de activos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo vincula a operaciones ilícitas del Cartel del Noreste.
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