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Nuevo Laredo, Tamaulipas. - Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el uso del Casino Centenario en Nuevo Laredo, para intimidar y torturar a enemigos del Cártel del Noreste, el inmueble, sigue funcionando con normalidad.

El inmueble ubicado en avenida Reforma con Pedro Pérez Ibarra, de la , es uno de los más concurridos en esta frontera tamaulipeca.

Anteriormente, el edificio albergaba al Casino Amazonas que cerró operaciones. Foto: Especial.
Anteriormente, el edificio albergaba al Casino Amazonas que cerró operaciones. Foto: Especial.

Anteriormente, el edificio albergaba al Casino Amazonas que cerró operaciones y en mayo del 2021, se incendió y fue abandonado.

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El 15 de septiembre del 2023, el inmueble entró en funcionamiento ahora, con el nombre Casino Centenario.

El inmueble es uno de los más concurridos en esta frontera tamaulipeca. Foto: Especial.
El inmueble es uno de los más concurridos en esta frontera tamaulipeca. Foto: Especial.

El día de hoy, empleados del Casino pues dijeron: "los dueños no han dado indicaciones de cerrar, abrimos a las 9 de la mañana y se cierra a las 4 de la madrugada por ser martes y de miércoles a domingo estamos las 24 horas".

En su página de Facebook, el Casino anunció una promoción para los asistentes ya que al recargar 600 pesos se les darían bebidas completamente gratis.

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dmrr/cr

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