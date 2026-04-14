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Nuevo Laredo, Tamaulipas. - Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el uso del Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas para intimidar y torturar a enemigos del Cártel del Noreste, el inmueble, sigue funcionando con normalidad.
El inmueble ubicado en avenida Reforma con Pedro Pérez Ibarra, de la colonia Infonavit Fundadores, es uno de los más concurridos en esta frontera tamaulipeca.
Anteriormente, el edificio albergaba al Casino Amazonas que cerró operaciones y en mayo del 2021, se incendió y fue abandonado.
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El 15 de septiembre del 2023, el inmueble entró en funcionamiento ahora, con el nombre Casino Centenario.
El día de hoy, empleados del Casino descartaron cerrar el inmueble pues dijeron: "los dueños no han dado indicaciones de cerrar, abrimos a las 9 de la mañana y se cierra a las 4 de la madrugada por ser martes y de miércoles a domingo estamos las 24 horas".
En su página de Facebook, el Casino anunció una promoción para los asistentes ya que al recargar 600 pesos se les darían bebidas completamente gratis.
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