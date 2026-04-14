La delincuencia organizada, a través de al menos siete grupos o bandas delictivas, opera el robo a transportistas en los límites de la región Mixteca entre Oaxaca y Puebla; y el 71% de sus operaciones se concentran en dos municipios oaxaqueños.

Entre estas bandas de grupos criminales se encuentran las identificadas como “Los Pochotes” y “Los Jarochos”, así como algunos de sus líderes identificados como Carlos Eduardo O.O., alias “El Chino”, y Jaime S.M, alias “Cora”.

Según información de la Fiscalía General de Oaxaca, el tramo considerado como zona crítica por la comisión de estos delitos sobre la carretera en contra de transportistas, se concentra en el área o tramo de Acatlán de Osorio a Huajuapan de León.

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La delincuencia organizada, detalla el informe, utiliza un sistema de monitoreo de flujos de carga para seleccionar vehículos de alto valor.

El modus operandi incluye el uso de obstáculos físicos en el carril y la inmovilización de dispositivos de comunicación para evitar que el operador pida auxilio. Posteriormente, la carga es fragmentada en camionetas pequeñas para su redistribución rápida en mercados y tianguis locales.

A través del análisis de las carpetas de investigación, se determinó que el 71 por ciento de estos delitos se concentran en los municipios de Tepelmeme Villa de Morelos y San Cristóbal Suchixtlahuaca. Los grupos delictivos se enfocan principalmente en el robo de transportistas de abarrotes con el 50 por ciento de los casos y productos manufacturados en el 25 por ciento de los casos.

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El diagnóstico identifica seis fases en el actuar delictivo: planeación en tramos ciegos, montaje de falsos retenes, abordaje violento para someter al chofer, traslado de la unidad a brechas, descarga rápida de la mercancía y ocultamiento de evidencia mediante la alteración de placas.

Además, se advierte que estos grupos operan de forma coordinada, utilizando múltiples vehículos para bloquear el paso y suplantando en ocasiones a la autoridad.

Hasta ahora, las autoridades han establecido acuerdos con empresas de rastreo para que los centros de monitoreo C5i y la Guardia Nacional reciban alertas inmediatas ante cualquier desvío inusual en los tramos Zapotitlán Palmas-Huajuapan de León. Y se prevé la instalación de lectores de placas y arcos de videovigilancia en las entradas y salidas estratégicas del corredor Mixteco.

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