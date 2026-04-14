Reynosa. - Ante el incremento de más del 100 por ciento en robo a comercios, la Cámara Nacional de Comercio en Reynosa, Tamaulipas, externó su preocupación y exigió a las corporaciones de seguridad reforzar de manera inmediata las estrategias de prevención y combate al delito.

Gildardo López Hinojosa, presidente de la CANACO, manifestó que ante este panorama hacen un llamado a los tres órdenes de gobierno para que garanticen la plena operatividad y coordinación de las corporaciones de seguridad en el municipio.

"De acuerdo con datos del sector comercio y cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en marzo se registró un incremento, el comportamiento reciente refleja un aumento acelerado dentro del propio año, al pasar de 33 casos en febrero a 71 en marzo, lo que representa un incremento aproximado del 115% en un solo mes, confirmando una tendencia preocupante al alza".

López Hinojosa indicó que el 2025 fue el año con menor incidencia delictiva en robo a comercios en los últimos periodos recientes, lo que evidencia un retroceso en los avances logrados en materia de seguridad durante el presente año.

"Datos oficiales también indican que Reynosa concentra el mayor número de robos a comercio en el estado, con 144 casos en el primer trimestre de 2026, lo que equivale aproximadamente al 43 por ciento de la incidencia estatal, posicionando al municipio como el principal foco de atención en materia de seguridad".

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El presidente de CANACO manifestó que este repunte coincide con el reciente cambio en la delegación regional de la Guardia Estatal en Reynosa, la cual actualmente se encuentra sin un titular designado, situación que podría estar impactando en la capacidad de respuesta operativa en la región.

"Este incremento impacta directamente en la operación de los negocios, la confianza de los consumidores, la inversión y la generación de empleo, además de elevar los costos en seguridad para los establecimientos".

Destacó que están viendo un crecimiento superior al 100 por ciento lo que exige una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades encargadas de la seguridad no sólo en Reynosa, sino en todo el estado.

“Es fundamental que todas las corporaciones de seguridad operen con plena capacidad y coordinación. Reynosa requiere atención prioritaria ante el nivel de incidencia que enfrenta. La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico. Necesitamos resultados reales para nuestros empresarios, comercios y afiliados.”

Por último, dijo, CANACO Reynosa reitera su disposición para colaborar con las autoridades en la implementación de acciones que permitan reducir la incidencia delictiva y fortalecer el entorno de seguridad para el comercio organizado.

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