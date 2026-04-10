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Cinco de los presuntos responsables del asalto a un cuentahabiente, a quien despojaron de 2.6 millones de pesos afuera de una sucursal bancaria en la ciudad de , fueron detenidos por elementos de la .

Según el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, los detenidos forman parte de una identificada como “La Mami” que se dedicaba al robo a cuentahabientes en varios estados del país, principalmente en Chiapas y Oaxaca.

Entre las personas que fueron aprehendidas se encuentra el líder de la banda, identificado como Alan G. G. Alias “La Mami”; mientras que los otros presuntos responsables fueron identificados como Baltazar I. C. alias el “Atolín”, Fernando J. G. alias “El Fercho”, Julio C. H. S. alias “El Chiapaneco” y Gerardo V. L. alias “El Animal”.

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En el ocurrido el 30 de marzo de 2026, afuera de la sucursal de Santander ubicada en la agencia de Santa Rosa Panzacola, participaron al menos nueve personas; por lo tanto, cuatro continúan prófugas, aunque el fiscal aseguró que están plenamente identificadas.

Mientras tanto, dijo que no se han podido recuperar los 2.6 millones de pesos; pero se sabe que el botín se repartió entre los asaltantes en cantidades de 150 mil pesos, y la mayor parte para el líder de la banda.

Rodríguez Alamilla detalló que en el asalto, la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos que ya lo esperaban a bordo de cuatro motocicletas, y sometieron a los dos policías municipales que lo acompañaban.

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Al momento de su llegada, continuó, los agresores se aproximaron al vehículo, golpearon la unidad y, bajo amenazas con armas de fuego, sometieron tanto al conductor como a dos acompañantes que se encontraban fuera del automóvil. Posteriormente, sustrajeron el dinero y huyeron del sitio.

El fiscal confirmó que los policías municipales que acompañaban a la víctima y su comandante son investigados por estos hechos; pero aclaró que hasta el momento no se han encontrado elementos que los vinculen con este asalto.

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jecg/cr

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