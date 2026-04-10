Cinco de los presuntos responsables del asalto a un cuentahabiente, a quien despojaron de 2.6 millones de pesos afuera de una sucursal bancaria en la ciudad de Oaxaca, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Según el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, los detenidos forman parte de una banda criminal identificada como “La Mami” que se dedicaba al robo a cuentahabientes en varios estados del país, principalmente en Chiapas y Oaxaca.

Entre las personas que fueron aprehendidas se encuentra el líder de la banda, identificado como Alan G. G. Alias “La Mami”; mientras que los otros presuntos responsables fueron identificados como Baltazar I. C. alias el “Atolín”, Fernando J. G. alias “El Fercho”, Julio C. H. S. alias “El Chiapaneco” y Gerardo V. L. alias “El Animal”.

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En el asalto ocurrido el 30 de marzo de 2026, afuera de la sucursal de Santander ubicada en la agencia de Santa Rosa Panzacola, participaron al menos nueve personas; por lo tanto, cuatro continúan prófugas, aunque el fiscal aseguró que están plenamente identificadas.

Mientras tanto, dijo que no se han podido recuperar los 2.6 millones de pesos; pero se sabe que el botín se repartió entre los asaltantes en cantidades de 150 mil pesos, y la mayor parte para el líder de la banda.

Rodríguez Alamilla detalló que en el asalto, la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos que ya lo esperaban a bordo de cuatro motocicletas, y sometieron a los dos policías municipales que lo acompañaban.

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Al momento de su llegada, continuó, los agresores se aproximaron al vehículo, golpearon la unidad y, bajo amenazas con armas de fuego, sometieron tanto al conductor como a dos acompañantes que se encontraban fuera del automóvil. Posteriormente, sustrajeron el dinero y huyeron del sitio.

El fiscal confirmó que los policías municipales que acompañaban a la víctima y su comandante son investigados por estos hechos; pero aclaró que hasta el momento no se han encontrado elementos que los vinculen con este asalto.

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