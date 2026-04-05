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El rechazó otorgar una ampliación presupuestal a la Fiscalía General del Estado para la operación y creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, como ordenó un juez federal en una sentencia de amparo.

A través de un oficio, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla solicitó a los legisladores locales 67 millones 970 mil 880 pesos para la operación y creación de esta fiscalía especializada.

Con esta nueva institución, de acuerdo con la solicitud de Rodríguez Alamilla, se busca garantizar que la atención, investigación y procuración de justicia en delitos como , corrupción de menores y violencia se realice con perspectiva de infancia y de manera especializada.

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Y su creación responde a una sentencia dictada en el juicio de amparo 475/2022 emitida por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec.

La Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso de Oaxaca, sin embargo, declaró improcedente autorizar la ampliación presupuestal por los más de 67 millones 970 mil pesos.

Su negativa a autorizar este presupuesto, explicó, es porque los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025 ya fenecieron, y estableció que la debió incluirlo en su propuesta de presupuesto de egresos antes del 17 de noviembre de cada año.

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mahc/rmlgv

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