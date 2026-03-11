Más Información

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Clásico Mundial de Beisbol: México vs Italia - EN VIVO

Clásico Mundial de Beisbol: México vs Italia - EN VIVO

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

LA PAZ, BCS.— Denuncias de contra menores de edad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, alcanzaron al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, en su división de academia juvenil, que confirmó que existen dos investigaciones penales contra un elemento y, como medida precautoria, uno más fue ya cesado de la institución.

Durante la manifestación del domingo, feministas visibilizaron testimonios de mujeres y jóvenes que dijeron ser víctimas de acoso sexual en la corporación y exhibieron cuando menos a cinco integrantes.

Los testimonios también se hicieron en tendederos virtuales, por víctimas directas y otras personas cercanas a los casos. Los señalamientos fueron sobre presuntos actos de acoso sexual, hostigamiento y conductas de índole sexual atribuidas a elementos de la corporación.

Lee también

De acuerdo con las narraciones, algunos casos involucrarían incluso a instructores o elementos con mayor rango que practicaban en las academias juveniles de bomberos donde colaboraban adolescentes y jóvenes en formación.

Ante ello, el comandante el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal Figueroa, en conferencia de prensa, confirmó que existen dos carpetas de investigación abiertas desde 2024 por un presunto caso de abuso sexual contra un ex integrante de la corporación que encabezaba grupos juveniles.

Según explicó, el elemento señalado fue separado de la institución una vez que se presentaron las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado (), y se ha mantenido en comunicación con las familias involucradas y con las autoridades para colaborar con las indagatorias.

Investigan a bomberos por presunto abuso sexual (11/03/2026). Foto: Especial
Investigan a bomberos por presunto abuso sexual (11/03/2026). Foto: Especial

Lee también

Añadió que al ventilarse un segundo caso a través de capturas de pantalla, se tomó la decisión de cesar a otro elemento en tanto avanzan las investigaciones, y pidió no se criminalice a toda una corporación por estos casos que se han dado a conocer. Asimismo, convocó a las jóvenes y padres de familia que si hubiera más que las presenten formalmente.

“En Bomberos de Cabo San Lucas no somos abusadores sexuales, no somos violadores, entendamos eso. Hay una persona a la que se le ha acusado por dos víctimas de delitos sexuales y eso está en investigación.. sin embargo, estamos comprometidos a seguir trabajando y respetar a la sociedad. Nos duele en el alma esta situación y pido perdón a nombre de la comandancia, como ser humano, a los padres de familia, en especial a los que se han sentido ofendidos y a los jóvenes”, expresó el comandante.

Lee también

Como medida preventiva, informó que se tomó la determinación de que los grupos juveniles sean suspendidos temporalmente mientras se desarrollan las investigaciones.

El programa había operado por 28 años de manera interrumpida en la formación de adolescentes y jóvenes, y con la suspensión se busca –dijo– proteger a los menores que participan en estas actividades y apoyar en las investigaciones, que competen a la Procuraduría estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]