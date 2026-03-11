El Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez afirmó que él no haría una fiesta tan costosa como los XV años de Mafer; en tanto que Morena se deslinda del empresario petrolero padre de la joven que se hizo viral por los artistas que acudieron a su celebración.

En entrevista, el mandatario tabasqueño, señaló que todo ciudadano es libre de expresarse y de hacer lo que guste, y aun cuando no comparte ese tipo de festejos es respetuoso de todos los tabasqueños.

“Cada quien es libre de expresarse y de hacer las cosas, aunque no compartamos, cada quien, nosotros somos promotores de la libertad y pues dijo, algunos no harían eso, yo tampoco lo haría, pero respetamos a todas las personas que piensan de esa manera”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, negó que el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas tenga nexos con la 4T. “Todos los días los adversarios agarran cualquier cosa para golpear a la cuarta transformación, nada que hay que decirles que este empresario no es empresario de 6 o 8 años para acá, es un empresario que viene de cerca de 20 años de Pemex, que pasó por los gobiernos del PAN y por los gobiernos del PRI. Que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua y les vaya a escurrir la sangre a los demás”, aseguró.

En tanto que, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García deslindó a su partido de la fiesta de XV años más viral y costosa que se haya realizado en Villahermosa, Tabasco, afirmando que el empresario petrolero, Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de Mafer no tiene nada que ver con el movimiento de la 4T.

“Efectivamente, hemos dado seguimiento a ese tema. Yo creo que se trata de un evento estrictamente privado, organizado por particulares que no tienen ninguna relación ni con el gobierno ni con Morena y por supuesto que a los que Pepín les ha llamado buitres, están como a la cacería de algún dato, de algún detalle, hasta de una fiesta privada como esa para tratar de endosarlo con Morena, pero nosotros deslindamos, por supuesto, a nuestro movimiento de eso”, señaló.

Y agregó: “Es como si algún tabasqueño decide irse a Europa con su poder, con sus recursos, pues lo puede hacer, no porque sea tabasqueño ya tiene que ser de Morena, entonces, nuestro movimiento no va a distraerse en eso; nosotros seguimos trabajando”

Dijo que las críticas a esta fiesta se deben a que a nivel nacional está la grilla en alta. “Imagínense que se dedican todos los días a sacar mentiras acompañadas de millones de bots, y bueno, cuando surge algo así, pues ya saben, buscan la manera de endosarnos el tema”, señaló.

La familia se defiende

La familia de Mafer emitió una nota aclaratoria, justificando la realización de la lujosa fiesta, no obstante, el documento que ha circulado en redes, no fue firmado directamente por Juan Carlos Guerrero Rojas o la empresa “Petroservicios Integrales de México”, de la cual es socio mayoritario, sino por un despacho jurídico denominado GMK & Asociattes México, especializado en manejo de crisis.

El documento señala que, aunque la celebración pudo haberse percibido como un evento de gran magnitud, hubo circunstancias personales que motivaron el festejo, celebrado el 7 de marzo en el Centro de Convenciones, ‘Tabasco 2000’, en Villahermosa.

La familia de Mafer emitió una nota aclaratoria, justificando la realización de la lujosa fiesta (11/03/2026). Foto: Especial

En ese sentido, señala que, Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la festejada atravesó hace aproximadamente tres años, una complicación severa de salud que, aunque ya ha sido superada fue uno de los principales motivos para celebrar la vida y la oportunidad de estar y compartir este importante momento con su familia y particularmente con su hija.

De igual forma precisa qué Guerrero Rojas es proveedor de Pemex desde hace 16 años, manteniendo una relación comercial ininterrumpida, no obstante aclaran que ni la petrolera del Estado, ni sus socios, ni políticos como Adán Augusto López, ni ningún actor político, apadrinaron el festejo.

Además refiere que, Guerrero Rojas es proveedor de Pemex desde hace 16 años y que la empresa “Petroservicios Integrales de México” está en diálogo con la petrolera para ampliar su contrato que concluye en este 2026, así como para la resolución de adeudos del 2023 y 2024.

Aseguran en el comunicado, que el empresario tabasqueño y las empresas vinculadas a él, han sido auditadas en diversas ocasiones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria; y Órganos de Control Internos de Pemex, sin que se haya determinado irregularidad alguna.

A la vez destaca que, el padre de Mafer ha dedicado varios años de su vida a la realización de acciones sociales altruistas como la donación del 50% de sus utilidades a causas benéficas, entre ellas la entrega masiva de juguetes en el día de Reyes desde hace 14 años y comunidades de bajos recursos y el Hospital del Niño.

Finalmente, el documento, en el que también exponen el currículum y trayectoria de Guerrero Rojas, los estudios y trayectoria fue distribuido en algunos medios de comunicación y posteriormente replicado por periodistas.

