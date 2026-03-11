Los cuerpos de tres personas, con huellas de disparos de arma de fuego, fueron tirados a orilla de una carretera federal a la altura del municipio de Nicolás Bravo, ubicado al sureste del estado de Puebla.

Fue durante la mañana de hoy cuando habitantes de la zona vieron los restos de las tres víctimas a un costado de la carretera federal 144 Azumbilla-El Seco, por lo que dieron aviso a las autoridades policiales.

Los reportes señalaron que los tres hombres, de entre 30 y 35 años, presentaban proyectiles de arma de fuego; autoridades ministeriales iniciaron una investigación de los hechos.

El pasado lunes se registraron cuatro asesinatos, entre ellos dos personas cuyos cuerpos embolsados aparecieron en calles de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan de la ciudad de Puebla.

Lee también Choque e incendio de tres vehículos de carga provoca cierre total de la autopista Arco Norte; no se reportan lesionados

En los primeros dos meses del año, se han registrado en el estado de Puebla un total de 119 asesinatos, según el recuento oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Se trata de casi dos homicidios al día en promedio en territorio poblano.

El estado de Puebla sufre, desde hace un par de años, los estertores de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol; en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.

Los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil Causa en Común.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL