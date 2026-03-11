Más Información

Pachuca.- El choque e incendio de tres vehículos de carga pesada, con dirección hacia el estado de Puebla, sobre la, mantiene totalmente cerrada esta vía de comunicación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, el accidente ocurrió a la altura de la localidad de Xochitlán de las Flores, metros antes de llegar a la caseta Tula I.

Foto: Especial
Según los primeros reportes, las unidades se impactaron y posteriormente se incendiaron, lo que provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, bomberos y cuerpos de emergencia, quienes trabajan en el sitio para controlar el fuego y asegurar la zona.

Foto: Especial
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportan personas lesionadas hasta el momento.

Las autoridades exhortaron a los usuarios de esta vía a atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad y tomar rutas alternas mientras continúan las maniobras en el lugar.

