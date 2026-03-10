Pachuca.- Una fuga de gas licuado al interior de la planta Pilgrim’s, ubicada en la colonia San Mateo, en Tepeji del Río, Hidalgo, provocó la movilización de cuerpos de seguridad, la evacuación preventiva de las instalaciones y la quema controlada del combustible.

Se dio a conocer que el incidente se registró dentro de la empresa en que de manera accidental, durante trabajos de mecánica de suelo, se perforó uno de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo anterior provocó la fuga de combustible, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y la planta fue evacuada, mientras personal especializado acudía al lugar.

Elementos de seguridad controlan fuga de gas (10/03/2026). Foto: Especial

De acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepeji, el incidente fue atendido por especialistas de Pemex, quienes implementaron acciones para controlar la fuga mediante la quema supervisada del gas.

Las autoridades también pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial y evitar acercarse al sitio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas derivadas de esta contingencia.

