Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Pachuca.- Una al interior de la planta Pilgrim’s, ubicada en la colonia San Mateo, en Tepeji del Río, Hidalgo, provocó la movilización de cuerpos de seguridad, la evacuación preventiva de las instalaciones y la quema controlada del combustible.

Se dio a conocer que el incidente se registró dentro de la empresa en que de manera accidental, durante trabajos de mecánica de suelo, se perforó uno de los ductos de Petróleos Mexicanos ().

Lo anterior provocó la fuga de combustible, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y la planta fue evacuada, mientras personal especializado acudía al lugar.

Lee también

Elementos de seguridad controlan fuga de gas (10/03/2026). Foto: Especial
Elementos de seguridad controlan fuga de gas (10/03/2026). Foto: Especial

De acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepeji, el incidente fue atendido por especialistas de Pemex, quienes implementaron acciones para mediante la quema supervisada del gas.

Las autoridades también pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial y evitar acercarse al sitio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas derivadas de esta contingencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]