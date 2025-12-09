Pachuca.- Una fuga de combustible registrada la noche de este martes en el municipio de Atotonilco de Tula, a la altura de la localidad de Conejos, provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los reportes, la carretera Tula–Jorobas resultó parcialmente afectada, por lo que fue cerrada de manera momentánea para evitar algún incidente mayor entre los usuarios de la vía.

Elementos de seguridad, así como personal de Protección Civil y especialistas en el manejo de materiales peligrosos, arribaron al sitio para acordonar la zona y controlar la fuga de combustible.

Las autoridades pidieron a la población que se mantenga atenta y siga las indicaciones oficiales, a fin de prevenir riesgos derivados del material inflamable.

Atotonilco de Tula es uno de los municipios donde se registra una alta incidencia de robo de combustible.

