Huehuetoca, Méx.— El robo de combustible continúa activo en este municipio, predios asegurados desde hace años vuelven a ser utilizados para la extracción ilegal, pese a los operativos implementados por autoridades estatales y federales y a la presencia permanente de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ubicado en el norte del Valle de México, el municipio mexiquense de Huehuetoca colinda con Zumpango, Coyotepec y Tequixquiac y es atravesado por ductos provenientes de la refinería de Tula.

Su territorio conecta con la autopista México-Querétaro y con la caseta de Tepotzotlán, corredores en los que autoridades estatales han detectado movimientos recurrentes vinculados a tomas clandestinas.

Con el paso de las semanas, grupos dedicados al huachicol reactivan puntos previamente asegurados, como ocurrió en un terreno de 6 mil 263.17 metros cuadrados en la Cerrada del Piñón, barrio de Santa María, intervenido desde 2023 por la Agencia de Investigación Criminal.

El pasado 25 de noviembre, personal de Pemex volvió a ingresar al predio tras detectarse nuevamente la extracción de combustible en un ducto que se encuentra en este terreno delimitado por una barda de ladrillo rojo.

“Recibimos el aviso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de que en este lugar se localizó nuevamente una toma clandestina a pesar de ya haber sido intervenida con anterioridad, pasa seguido”, comentó uno de los elementos de Pemex que arribó al sitio para llevar a cabo el protocolo y suspender la toma.

Los técnicos de la empresa estatal encapsularon la válvula para frenar la ordeña del ducto, un procedimiento que, según trabajadores que participaron en el operativo, se realiza con frecuencia. “Aquí es común que nos llamen dos veces por semana por situaciones similares”, afirmaron en entrevista.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo observar que en la zona alrededor del ducto de combustible hay calles estrechas sin tráfico pesado, casas dispersas y terrenos baldíos.

Los vehículos de Pemex se mantienen haciendo guardia, mientras los trabajadores revisan la válvula que fue conectada de manera ilegal al ducto.

“Ya es normal ver pasar camioneta de Petróleos Mexicanos o la Guardia Nacional, uno ya ni se sorprende”, dijo Laura, vecina de la zona, quien desde la puerta de su casa que da a las vías del tren veía el proceder de las autoridades.

Javier, un señor de la tercera edad que paseaba por el lugar como parte de sus actividades para despejarse, reconoció que la ordeña de ductos de Pemex “no es novedad”, negó tener miedo sobre que dicha actividad haya provocado algún percance, porque en los más de 40 años que lleva viviendo ahí nunca ha pasado nada grave. “Mientras no pase nada, seguimos con lo nuestro”, dijo.

Los vecinos que miran desde sus ventanas la llegada de las unidades de Pemex prefieren no meterse a averiguar qué pasa, “Solo vemos que llegan, trabajan y se van, pero no sabemos si es peligroso o no”, mencionó un hombre que pidió omitir su nombre.

Ante la reincidencia del huachicol, autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) analizan la posible incorporación de Huehuetoca a la Estrategia Operativa Oriente, que coordinan fuerzas federales, estatales y locales en municipios con alta incidencia delictiva.

En septiembre, tras una reunión con empresarios de Coparmex Metropolitano, el subsecretario de la Policía Estatal, Alberto Hernández Leyva, informó a medios de comunicación que se reforzó la vigilancia en Huehuetoca y sus accesos, incluidos Zumpango, Coyotepec y el corredor hacia la caseta de Tepotzotlán, por la recurrencia del huachicoleo de combustible.

Cifras de Pemex publicadas por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) indican que entre enero y septiembre de 2025 se localizó una toma clandestina cada 20 horas con 17 minutos en el Estado de México.

En ese periodo, Huehuetoca registró 85 puntos detectados, la segunda cifra más alta del estado; Axapusco encabezó la lista con 117.

A nivel estatal, las tomas clandestinas disminuyeron de 432 entre enero y septiembre de 2024 a 324 en el mismo periodo de 2025, una reducción de 25%. Aun así, Huehuetoca permanece bajo observación debido al retorno constante de grupos delictivos a zonas aseguradas.

Para conocer la postura del gobierno municipal sobre la reincidencia del huachicoleo y sus efectos en la seguridad local, este diario solicitó entrevista con el presidente municipal Juan Manuel López Adán; sin embargo, no se obtuvo respuesta sobre este tema y la estrategia de seguridad para disminuir la incidencia delictiva.