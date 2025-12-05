El consumo de combustibles automotrices en México aún depende en 37% de las importaciones, pese a que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, opera al nivel del Sistema Nacional de Refinación, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las estadísticas más recientes de la petrolera mexicana muestran que en octubre se importaron 349 barriles diarios de gasolinas y diesel, mientras que el consumo total en el mismo mes se ubicó en 952 mil barriles al día.

Estos resultados están lejos de las promesas del anterior y del actual gobierno de reducir en su totalidad las importaciones de gasolinas y alcanzar la soberanía en el país en materia de combustibles.

Lee también: Pemex anuncia entrega de 5 mil toneladas más de asfalto a Puebla en 2026; Armenta agradece respaldo federal

Deficit de combustibles. Fuente: PEMEX

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, afirma que esa independencia energética ya se alcanzó gracias a la producción de la nueva refinería.

“En el marco del segundo piso de la cuarta transformación se han retomado y enriquecido los objetivos fundamentales de la política energética: soberanía, seguridad, sostenibilidad y justicia energéticas”, aseguró recientemente el director general de Pemex.

Si bien las importaciones se han reducido, especialistas señalan que se van a mantener incluso si la refinería Olmeca opera a 100% de su capacidad, lo que todavía no pasa, de acuerdo con el mismo director de Pemex.

Lee también: Sener entrega reconocimientos de eficiencia energética a secretarías; destacan Pemex, CFE e IMSS

“Actualmente, la refinería procesa 240 mil barriles”, dijo Rodríguez Padilla a finales de octubre en una comparecencia en la Cámara de Diputados. “Equivale a una capacidad de 65%”.

La refinería tiene una capacidad máxima de procesar 340 mil barriles diarios, pero se estima que su nivel óptimo será de 320 mil, explicó entonces.

Pero la soberanía energética parece lejos de alcanzarse, ya que la nueva refinería está lejos de operar a toda su capacidad, además de que hay retrasos en la construcción de dos plantas coquizadoras.

Lee también: Pemex reporta 17% menos producción en Refinería Dos Bocas, respecto a la que aseguró su director

“El área de refinación tiene dos problemas fundamentales: el primero es que la dieta de crudo de las refinerías de Pemex está compuesta por crudo más pesado de lo que requieren las refinerías para operar a un nivel óptimo. Es necesario considerar la importación de ciertos volúmenes de crudo ligero para aumentar los niveles actuales de producción”, señaló Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultora Energética.

“El segundo problema es la situación financiera de Pemex Transformación Industrial. Esto depende mucho de lo anterior. La refinación es un negocio complicado en cualquier parte del mundo, con rendimientos de 8%, muy por debajo de lo que ofrece la extracción de crudo”.

Además, un factor clave tiene que ver con la calidad de la infraestructura del Sistema Nacional de Refinación, debido a que las otras seis refinerías que operan en el país no pueden operar a más de 50% de su capacidad, afirman especialistas.

Lee también: Sheinbaum va por reducir costos en transporte de combustible; adelanta proyecto para construir centro de almacenamiento

Sin efecto en precios

Las cifras oficiales de Pemex indican que Dos Bocas procesó 191 mil barriles diarios de crudo en octubre, pero el 26 de ese mismo mes Rodríguez Padilla aseguraba que estaba transformando 240 mil toneles. Además, el 7 de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó a senadores que ya eran 270 mil barriles diarios.

Para Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, las discrepancias en las cifras de producción de Dos Bocas entre el director general de Pemex y la Secretaría de Energía es señal de que hay irregularidades.

“Un tren de refinación no puede variar por 80 mil barriles de un día a otro y, por otro lado, si así fuera, no se ve dónde está la infraestructura logística para transportar todo el combustible”, destacó.

Lee también: Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

“Por otro lado, también si así fuera, hablamos de una cantidad mayor, sustantiva, que ya debería tener alguna reducción en el precio, pero no es así, y se sigue teniendo un pacto con gasolineros. Hay incongruencia, pero en el mejor de los casos, entonces vamos hacia una dependencia sostenida de importaciones”.