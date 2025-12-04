El gobierno federal aseguró que las instituciones que lo conforman mejoraron en sus consumos de energéticos, de acuerdo con un comunicado.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, encabezó la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a la Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal y Empresas Públicas del Estado, donde destacó el trabajo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) al promover que cada institución reduzca y optimice su consumo de electricidad, combustibles, gas e insumos energéticos.

Detalló que en esta edición de los reconocimientos participaron más de 200 dependencias y entidades públicas, se evaluaron más de dos mil inmuebles, cerca de mil 800 flotas vehiculares y todas las instalaciones industriales estratégicas del Estado mexicano.

Entre los reconocimientos otorgados, destaca el distintivo a la Refinería Salina Cruz, como la instalación industrial de Pemex con la mayor calificación en la implementación de su Sistema de Gestión de la Energía en 2024, con un ahorro de energía del 71% de su potencial detectado para ese año, y la Central Ciclo Combinado Centro, de la CFE, como la instalación industrial con la mayor calificación en la evaluación de eficiencia energética.

Este reconocimiento hecho a @SRE_mx, @CFEmx, @Pemex y @Tu_IMSS, entre otros, es el resultado del trabajo diario de instituciones de la administración pública y de las empresas públicas del Estado y sus funcionarios, que han optimizado y entendido el papel fundamental de la…

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que actualmente este instituto opera un Comité y 61 subcomités dedicados al ahorro de energía, sustitución de luminarias, equipo electromecánico obsoleto, promoción de buenas prácticas y la impartición de más de ocho mil horas de capacitación.

Resaltó los avances alcanzados por la institución a través de los dos reconocimientos obtenidos, uno para el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, de La Paz, Baja California Sur y, otro para el IMSS Querétaro por el mayor ahorro continuo de energía en flota vehicular.

En su intervención, el director general de la Conuee, Israel Jáuregui, destacó que los logros obtenidos reflejan el compromiso de más de seis mil funcionarias y funcionarios públicos de todo el país, organizados en más de 200 comités internos de eficiencia energética en las dependencias y entidades participantes.

En este sentido, informó que durante 2024 se lograron ahorros de energía estimados en 18.8 GWh de electricidad en inmuebles, nueve millones de litros de combustible para flotas vehiculares, y alrededor de 8 millones de barriles equivalentes de petróleo en instalaciones industriales, contribuyendo al fortalecimiento de la eficiencia energética y de las finanzas públicas.

