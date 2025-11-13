La Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) hicieron un llamado a la población a no hacer compras de pánico de Gas LP, ya que el abasto está garantizado.

“La Sener, Pemex, así como las empresas Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras, confirman que el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República Mexicana, está garantizado y se cuenta con los inventarios para atender la demanda regular de este energético, por lo que hacen un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico”, señaló la Sener en un informe.

Este miércoles, la Amexgas y el Gremio Gasero alertaron de problemas de abasto o racionamiento de este hidrocarburo.

Ante las versiones que circulan en distintos medios de comunicación sobre supuestos racionamientos o desabasto programado en estados del centro de la República Mexicana, la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas de distribución de gas LP del país (Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras) aclaran que tal información no es correcta, en tal sentido se informa que existe una estrecha coordinación y diálogo permanente, entre el gobierno de México y las empresas del Sector, para garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas, indicó el gobierno federal.

Los comisionistas del gas y también los agrupados en diferentes gremios apuntan que los problemas van a observarse en los próximos 15 días.

Apuntan a que Pemex está teniendo problemas para proveer el energético por temas de logística.

No obstante, la producción nacional de gas LP y las importaciones de este combustible operan de manera regular, aseguran las autoridades nacionales

“El abasto a la zona centro del país se realiza mediante autotanques de las empresas del sector desde los puntos de importación, así como por ductos de Pemex”, apuntaron en comunicado conjunto.

El gas LP es el mayor combustible de las familias y los hogares concentrando el 70% del total.

