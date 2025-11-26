Más Información

Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Con cantos, baile y un bloqueo sobre la avenida Bucareli, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación ().

Al grito de "¡Fuera la de la zona del SME!", las personas manifestantes exigen a la que atienda sus demandas.

Quienes llegaron de varios estados esperan con sombrillas y bancos a qué salgan los integrantes de su comisión negociadora.

Exigen, entre otras cosas, la electricidad "como un derecho", "borrón y cuenta nueva" en los pagos, tarifas justas y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) salga de "la zona del SME".

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se manifiestan frente a Segob. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se manifiestan frente a Segob. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
