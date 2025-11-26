Con cantos, baile y un bloqueo sobre la avenida Bucareli, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al grito de "¡Fuera la CFE de la zona del SME!", las personas manifestantes exigen a la Secretaría de Energía que atienda sus demandas.

Quienes llegaron de varios estados esperan con sombrillas y bancos a qué salgan los integrantes de su comisión negociadora.

Exigen, entre otras cosas, la electricidad "como un derecho", "borrón y cuenta nueva" en los pagos, tarifas justas y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) salga de "la zona del SME".

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se manifiestan frente a Segob. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

mahc/apr